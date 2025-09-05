WHO: Majmunske boginje više nisu međunarodna zdravstvena kriza

WHO je objavio u Ženevi da se vodi preporukom nezavisnog panela stručnjaka o ukidanju međunarodne krize, koja je proglašena 2024. godine.

Na konferenciji za medije u švicarskom sjedištu organizacije glavni direktor WHO-a Tedros Adhanom Ghebreyesus rekao je da broj slučajeva opada u najzahvaćenijim zemljama u Africi.

Osim toga, otkad je WHO proglasio krizu, došlo je do porasta znanja o zaraznim čimbenicima i rizicima. Međutim, upozorio je da opasnost još nije otklonjena i da vlasti moraju budno pratiti situaciju.