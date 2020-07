WHO kreće u borbu protiv 'opasnih' lažnih vijesti u pandemiji

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) objavila je u utorak da će okupiti znanstvenike i stručnjake iz više područja za borbu protiv dezinformacija, relativno nove opasnosti po javno zdravstvo

Matematičari, IT-jevci, sociolozi, psiholozi, zdravstveni i komunikacijski stručnjaci bit će dio projekta, najavio je WHO na kraju online konferencije za medije, ne navodeći detalje.

Suradnja će biti usmjerena na novo područje istraživanja koje WHO naziva "infodemiologija".

Čelnik WHO-a Tedros Adhanom Ghebreyesus upozorio je na početku pandemije na "infodemiju", poplavu informacija, dezinformacija i uznemirujućih teorija zavjera.

Infodemiologija proučava kako se najbolje nositi s tom prijetnjom.

Bile točne ili netočne, prekomjerne količine informacija mogu imati negativan utjecaj na zdravlje ljudi, povećati stres i potaknuti ih da prihvate potencijalno opasne savjete, navodi WHO.

"Nikada nije bilo jasnije da je komunikacija važna intervencija za javno zdravstvo koja doprinosi kontroli pandemije, uz epidemiologiju, virologiju i kliničku praksu", priopćio je WHO uoči konferencije.

Nejasne i obmanjujuće informacije mogu "ugroziti povjerenje" u zdravstvene vlasti, upozorila je agencija.

"Najštetniji aspekt infodemije bile su pogrešne i obmanjujuće informacije koje su iznosili akteri izvan zdravstvenog područja. To je dovelo do širenja opasnih i neutemeljenih tvrdnji", dodaje WHO.