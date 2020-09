Vučković: Sinčičevo bacanje lubenica je gluma

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković izjavila je u četvrtak da je performans koji je izveo zastupnik u Europskom parlamentu Ivan Vilibor Sinčić, kada je pred Banske dvore istovario lubenice želeći upozoriti na loš položaj hrvatskih poljoprivrednika, samo gluma.

"Naša hrvatska poljoprivreda, sektor voćarstva ima značajne probleme, ali kad čovjek koji taj plod proizvodi, koji se muči i osjeća različite vremenske neprilike, koji je u neizvjesnosti hoće li uspjeti prodati, kada on to baca, nekad možda nije primjereno. Nekad je to odraz njegove brige, neizvjesnosti, pa i jada. Kad ga baca političar, to vam je samo gluma", izjavila je Vučković novinarima nakon sjednice Vlade.

Sinčić je s kombija u kojem je dovezao lubenice pred Banske dvore poručio da razbijene lubenice predstavljaju "sto tisuća drugih lubenica i drugog voća i povrća koje će ove godine biti zaorano ili uništeno" jer su uvozni proizvodi, često niže kvalitete, preplavili hrvatsko tržište i sistematski uništavaju domaću proizvodnju.