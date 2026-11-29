Istaknula je da se u Gospiću dogodio zločin protiv okoliša, koji su otkrila nadležna hrvatska tijela, te da se sanacija počela pripremati čim je to bilo moguće. Dodala je da su objavljeni svi podaci koji su se mogli objaviti te da se prate i objavljuju relevantni pokazatelji za okoliš, vodu, zrak i hranu.

„Kao ministrica zaštite okoliša, pljeskala sam jučer predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću dok sam slušala govor, između ostalog, i dok je govorio o Lici i nezakonito odloženom otpadu čije je otklanjanje u tijeku”, napisala je Vučković na Facebooku.

Vučković je reagirala nakon što je Građanska inicijativa „Gospić je naš dom” prozvala Plenkovića zbog njegova govora na općem saboru HDZ-a u Šibeniku. ustvrdivši da je umanjio problem nezakonito odloženog otpada što je nazvao "najmanjom sitnicom", zabrinutost građana „pumpanjem”, a onečišćenje ispod odlagališta "neminovnim".

Vučković je ustvrdila i da su pojedinci pokušali sakriti odgovorne, okriviti nevine, usporiti sanaciju i srušiti sustav gospodarenja otpadom, ali u tome nisu uspjeli.

Ocijenila je da je problem u Gospiću „sigurno puno lakši za riješiti” od obnove nakon potresa, prekida lanaca opskrbe tijekom pandemije, oporavka gospodarstva ili sustava obrane od poplava u Sisačko-moslavačkoj županiji.

Pritom je ustvrdila da su postupci za sanaciju drugih lokacija provedeni brže, uz niže cijene i bez ponavljanja nabava, za razliku od gospićkog slučaja, koji su, kako je navela, pojedinci sustavno potkopavali ne vodeći računa o javnom interesu.

Osvrnula se i na mjerenje PFAS-a u krvi manjeg broja građana Gospića, dovodeći u pitanje motive onih koji ga organiziraju, uz usporedbu s izostankom takvih mjerenja među stanovnicima oko zagrebačkog odlagališta Jakuševec.

„Politička akcija ima politički odgovor”, poručila je ministrica.

Građanska inicijativa "Gospić je naš dom" ocijenila je ranije u nedjelju u otvorenom pismu da to što je izgovorio Plenković nije bilo izgovoreno nespretno ili izvučeno iz konteksta, nego smišljena poruka stranačkog vođe.

Tisuće tona opasnog otpada nazvao je sitnicom uz pljesak dvorane, u kojoj su sjedili i Ličani. Time se narugao ljudima koji godinama žive s opasnim otpadom te ideji da država postoji da bi štitila svoje građane, a ne vladajuću stranku i njezin rejting, stoji u pismu.

Prijezir je, smatraju, pokazao i izjavom da se od otpada u Lici "još nitko nije niti prehladio". Posljedice onečišćenja tla i vode, upozoravaju, ne dolaze odmah, nego godinama kasnije.

Na lokaciji bivšeg PPK Velebit u Gospiću, prema podacima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, nalazi se 4500 tona rasutog otpada s opasnim svojstvima i oko 33.000 tona zakopanog opasnog i neopasnog otpada. Vučković je u četvrtak izjavila da je izvođač za uklanjanje rasutog otpada odabran te da se čeka Vladina suglasnost, dok se ponude za sanaciju zakopanog otpada primaju do 30. studenoga.