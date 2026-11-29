Hrvatska vatrogasna zajednica (HVZ) upozorila je na povećanu opasnost od požara u domovima tijekom blagdana, pozvavši građane na oprez pri korištenju svijeća, adventskih vijenaca, božićnih ukrasa i električnih lampica
Građanima savjetuju da zapaljene svijeće nikada ne ostavljaju bez nadzora te da ih ugase prije napuštanja prostorije ili odlaska na spavanje.
Svijeće, ističu vatrogasci, treba postaviti na stabilnu, nezapaljivu podlogu i držati ih podalje od zavjesa, papira, suhih ukrasa i drugih zapaljivih materijala. Božićno drvce potrebno je smjestiti dalje od kamina, radijatora i drugih izvora topline, a umjesto voštanih svijeća i prskalica koristiti LED lampice.
HVZ upozorava i na važnost provjere ispravnosti električnih ukrasa prije postavljanja, korištenja lampica isključivo u uvjetima za koje su namijenjene te izbjegavanja preopterećenja utičnica i produžnih kabela. Električne ukrase također treba isključiti pri duljem napuštanju prostorije i prije spavanja.
Građanima se savjetuje i da hranu koja se kuha ili peče ne ostavljaju bez nadzora, ne koriste pirotehnička sredstva te redovito održavaju peći i dimovodne kanale. Ohlađeni pepeo potrebno je odlagati u metalne posude.
U slučaju požara potrebno je upozoriti ukućane i pozvati vatrogasce na broj 193 ili jedinstveni europski broj za hitne službe 112, uz navođenje točne adrese. Ako je riječ o manjem požaru, može se pokušati gašenje aparatom za gašenje, no ako to nije moguće, treba odmah napustiti objekt, zatvoriti vrata za sobom i ne vraćati se u prostor koji gori.
HVZ poziva građane na odgovorno ponašanje kako bi blagdansko razdoblje proteklo sigurno i bez požara.