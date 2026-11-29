Svijeće, ističu vatrogasci, treba postaviti na stabilnu, nezapaljivu podlogu i držati ih podalje od zavjesa, papira, suhih ukrasa i drugih zapaljivih materijala . Božićno drvce potrebno je smjestiti dalje od kamina, radijatora i drugih izvora topline , a umjesto voštanih svijeća i prskalica koristiti LED lampice.

Građanima savjetuju da zapaljene svijeće nikada ne ostavljaju bez nadzora te da ih ugase prije napuštanja prostorije ili odlaska na spavanje.

HVZ upozorava i na važnost provjere ispravnosti električnih ukrasa prije postavljanja, korištenja lampica isključivo u uvjetima za koje su namijenjene te izbjegavanja preopterećenja utičnica i produžnih kabela. Električne ukrase također treba isključiti pri duljem napuštanju prostorije i prije spavanja.

Građanima se savjetuje i da hranu koja se kuha ili peče ne ostavljaju bez nadzora, ne koriste pirotehnička sredstva te redovito održavaju peći i dimovodne kanale. Ohlađeni pepeo potrebno je odlagati u metalne posude.

U slučaju požara potrebno je upozoriti ukućane i pozvati vatrogasce na broj 193 ili jedinstveni europski broj za hitne službe 112, uz navođenje točne adrese. Ako je riječ o manjem požaru, može se pokušati gašenje aparatom za gašenje, no ako to nije moguće, treba odmah napustiti objekt, zatvoriti vrata za sobom i ne vraćati se u prostor koji gori.

HVZ poziva građane na odgovorno ponašanje kako bi blagdansko razdoblje proteklo sigurno i bez požara.