Saborski zastupnik i vijećnik Skupštine Istarske županije te bivši predsjednik IDS-a Dalibor Paus više nije član ove stranke te će sutra u Saboru obrazložiti svoju odluku
"Nastavljam borbu za Istru u Saboru kao nezavisni, a vjerojatno ću krenuti s konzultacijama o ulasku u neki oporbeni klub ili stvaranju novog oporbenog kluba", rekao je u izjavi za Hinu Paus dodavši kako je "kap koja je prelila čašu ružna interna kampanja blaćenja prema njemu u čemu nema namjeru sudjelovati".
"Nakon dobronamjernih kritika na rad i smjer današnjeg vodstva na svim stranačkim tijelima poput predsjedništva, savjeta i sabora stranke, ne vidim nikakav pomak od strane vrha stranke, ne vidim volju za rješavanjem internih problema", izjavio je Paus.
Dodao je da što se tiče županijske skupštine tu ima dosta primjera neslaganja i na predlaganju zaključaka na tematskim sjednicama na temu otpada gdje, kako je rekao "ostaje pitanje kako bi se IDS postavio, da nije on isforsirao stav IDS-a kroz izravno predlaganje, mimo same stranke".
"U Skupštini ću također nastaviti djelovati kao nezavisni vijećnik", poručio je Dalibor Paus.
Pausov izlazak iz stranke imat će i velike posljedice za IDS, koji će u Saboru ostati na samo jednom zastupniku, Anteu Milosu, kojeg bi uskoro trebao zamijeniti predsjednik IDS-a Loris Peršurić.
Osim toga, Pausov izlazak iz IDS-a vrhunac je krize koja je počela krajem ljeta, kada se Paus našao u nemilosti vodstva stranke nakon svojih izjava o problemu otpada u Gospiću. Paus je tada izjavio kako će dati podršku oporbenom prijedlogu o opozivu premijera i Vlade, iako je iz stranačke središnjice samo nekoliko sati prije objavljeno da IDS ne želi sudjelovati u politizaciji gospićkog slučaja.