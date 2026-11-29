"Nakon dobronamjernih kritika na rad i smjer današnjeg vodstva na svim stranačkim tijelima poput predsjedništva, savjeta i sabora stranke, ne vidim nikakav pomak od strane vrha stran ke, ne vidim volju za rješavanjem internih problema", izjavio je Paus.

"Nastavljam borbu za Istru u Saboru kao nezavisni, a vjerojatno ću krenuti s konzultacijama o ulasku u neki oporbeni klub ili stvaranju novog oporbenog kluba", rekao je u izjavi za H inu Paus dodavši kako je "kap koja je prelila čašu ružna interna kampanja blaćenja prema njemu u čemu nema namjeru sudjelovati".

Dodao je da što se tiče županijske skupštine tu ima dosta primjera neslaganja i na predlaganju zaključaka na tematskim sjednicama na temu otpada gdje, kako je rekao "ostaje pitanje kako bi se IDS postavio, da nije on isforsirao stav IDS-a kroz izravno predlaganje, mimo same stranke".

"U Skupštini ću također nastaviti djelovati kao nezavisni vijećnik", poručio je Dalibor Paus.

Pausov izlazak iz stranke imat će i velike posljedice za IDS, koji će u Saboru ostati na samo jednom zastupniku, Anteu Milosu, kojeg bi uskoro trebao zamijeniti predsjednik IDS-a Loris Peršurić.

Osim toga, Pausov izlazak iz IDS-a vrhunac je krize koja je počela krajem ljeta, kada se Paus našao u nemilosti vodstva stranke nakon svojih izjava o problemu otpada u Gospiću. Paus je tada izjavio kako će dati podršku oporbenom prijedlogu o opozivu premijera i Vlade, iako je iz stranačke središnjice samo nekoliko sati prije objavljeno da IDS ne želi sudjelovati u politizaciji gospićkog slučaja.