Vučković: Ne možemo zabraniti uvoz mesa koja zadovoljava zdravstvene i sigurnosne standarde

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković u utorak je izjavila da meso koje ulazi u Hrvatsku prolazi inspekcije i kontrole što se tiče zdravstvene ispravnosti te kako se ne može zabraniti uvoz robe koja zadovoljava zdravstvene i sigurnosne standarde.

"Cijeli se promet odvija po propisima i po pravnoj stečevini koju je Hrvatska prihvatila i koja je ušla u naše zakonodavstvo. Svo meso koje dolazi prolazi one inspekcije i kontrole, što se tiče zdravstvene ispravnosti, koje mora i koje su utvrđene različitim pravilnicima, uzorkovanjem i monitorinzima", rekla je Vučković odgovarajući uoči užeg kabineta Vlade na novinarski upit je li istina da u Hrvatsku dolazi meso iz Njemačke u kojoj se nedavno pojavila afrička svinjska kuga.

Ministrica Vučković istaknula je kako Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane i veterinarska inspekcija Državnog inspektorata vrlo odgovorno pristupaju svakoj situaciji i rizicima koje je donijelo novo vrijeme, pogotovo ova godina.

Naglasila je i kako smo "od prošle godine, s provedbom kontrole kategorizacije, utvrđivanjem stanja koje nije bilo dobro, a nije ni danas idealno, smanjili najlošiju kategorija po biosigurnosnim mjerama na farmama za 15 posto". To nije mali učinak, kazala je.

Potrošačima je poručila da pregledavaju deklaracije i što više kupuju hrvatsko meso.

Na novinarski upit što poručuje domaćim proizvođačima koji sada, s obzirom da je meso iz Njemačke znatno jeftinije, ne mogu prodati svoje, Vučković je odgovorila kako se ne može zabraniti uvoz robe koja zadovoljava zdravstvene i sigurnosne standarde.

"Ono što možemo činiti i što nastojimo činiti je pokrenuti domaći sustav kako bi postao konkurentniji", rekla je ministrica poljoprivrede, dodajući kako je stoga promijenjen Program ruralnog razvoja, kako se objavljuje natječaj za reprodukcijske centre jer nedostaje domaće sirovine, mijenja se određena regulativa koja se odnosi na označavanje i deklariranje.

Također je istaknula i kako se započelo s pilot projektima sljedivosti, prvo u ribarstvu, a sada se nastavlja u svinjogojstvu itd.

Vučković je kazala kako se proizvođači susreću s poremećajima i problemima, veliki su padovi i poremećaji u cijenama na međunarodnom tržištu što je posebice teško za male zemlje. No, dodaje, kako su se i do sada pronalazili načini da se pomoćne pa će se to pokušati i sada.

"Ovisno o mogućnostima državnog proračuna mi ćemo nastojat ćemo pomoći. Ali to nije sve, mi ćemo nastojati svakako osnažiti otpornost našeg svinjogojskog gospodarstva, kao i govedarskog, primjerice i kroz nove mjere fonda za oporavak", rekla je Vučković.