Vučić je nju prozvao za vlastiti poraz, ona ga sažela u tri riječi: 'Bespomoćan, izgubljen...'

'Teško je procijeniti je li to onaj bijesni, ljuti Aleksandar Vučić, razmišlja li on radikalski, onako kako bi Šešelj uradio, da kao opozicija bude otrovan kakav je bio i kao vlast', komentirala je Nataša Kandić
Nakon poraza Aleksandra Vučića i SNS-a na izvanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji, postavlja se pitanje kako će se oni, nakon 16 godina vlasti, ponašati u oporbi. Ako je suditi po dosadašnjim Vučićevim istupima - isto.
Stoga je aktivistica za ljudska prava, Nataša Kandić, jedina osoba koju je Vučić imenom i prezimenom proglasio krivcem za njegov poraz, za N1 komentirala njegove navode o studentima te pokušaje mobilizacije pristaša SNS-a.
Ustvrdila je da je Vučić brzo nastavio s poznatom retorikom kojom političke protivnike prikazuje kao prijetnju Srbiji. Često je studente nazivao "izvođačima radova", misleći pritom da iza njihova pokreta stoji netko drugi.
"Taj pokret, studentski, građanski, sveden je na jednu nacionalnu, odnosno nacionalističku razinu, da se pokaže kako je Srbija u velikoj opasnosti da je preuzmu plaćenici. Taj njegov ton kad je priznao poraz bio je vrlo pristojan, a onda je uslijedio Aleksandar Vučić. Nakon dva, tri dana pokazalo se da je kod njega prevladao taj poziv na mobilizaciju. Sad se on obraća preko te najodanije TV Informer, tu su i drugi mediji, on sad stvara jednu realnost za članstvo SNS-a, da je sve što se dogodilo neki trenutak. On govori kao da je svima jasno da vlast namjeravaju preuzeti oni koji su protiv Srbije, a da će se on i SNS organizirati i vratiti Srbiju na pravi put", govori Kandić.
'Oni su išli za sendvičima'
Izrazila je pritom sumnju da Vučić zaista može mobilizirati velik broj ljudi. Nije se libila ni usporediti ga s Vojislavom Šešeljem.
"Teško je procijeniti je li to onaj bijesni, ljuti Aleksandar Vučić, razmišlja li on radikalski, onako kako bi Šešelj uradio, da kao opozicija bude otrovan kakav je bio i kao vlast. Mislim da on više nema tu snagu, da je od SNS-a napravio... To više nisu građani koji slušaju činjenice, oni su išli za sendvičima, pozicijama, plaćom za nerad... Nema tih stotina tisuća članova SNS-a i umirovljenika koji su glasali i koji će slijediti njegov poziv na samoorganizaciju da vrate Srbiju na pravi put. To je bijes jednog bespomoćnog, izgubljenog radikala. Sve drugo sad treba ići novim tijekom", objašnjava Kandić.
'Kao da je to performans'
Veliki je pomak to što se brišu grafiti i murali osuđenika za ratne zločine, naglašava Kandić. "Važno je da se vidi da je to neka nova nada", kaže.
"Ako je točno ovo što se govori, da njegovi najbliži suradnici u stranci nisu znali kakav će biti nastup i da će Vučić priznati poraz... Oni su se neviđeno organizirali, kao da je to performans, svi su veseli, govore kako ne mogu ostaviti Srbiju da propadne... Plješću, smiju se, kao da će sutra Predsjedništvo Srbije ponovno biti njihov prostor, kao da će svih 25 tabloida opet početi prenositi sve, kao da ne vide da neki već ne emitiraju dnevnike", zaključila je Kandić opisujući situaciju u Srbiji.