Vučić je nju prozvao za vlastiti poraz, ona ga sažela u tri riječi: 'Bespomoćan, izgubljen...'

Nakon poraza Aleksandra Vučića i SNS-a na izvanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji, postavlja se pitanje kako će se oni, nakon 16 godina vlasti, ponašati u oporbi. Ako je suditi po dosadašnjim Vučićevim istupima - isto.

Stoga je aktivistica za ljudska prava, Nataša Kandić, jedina osoba koju je Vučić imenom i prezimenom proglasio krivcem za njegov poraz, za N1 komentirala njegove navode o studentima te pokušaje mobilizacije pristaša SNS-a.

Ustvrdila je da je Vučić brzo nastavio s poznatom retorikom kojom političke protivnike prikazuje kao prijetnju Srbiji. Često je studente nazivao "izvođačima radova", misleći pritom da iza njihova pokreta stoji netko drugi.

"Taj pokret, studentski, građanski, sveden je na jednu nacionalnu, odnosno nacionalističku razinu, da se pokaže kako je Srbija u velikoj opasnosti da je preuzmu plaćenici. Taj njegov ton kad je priznao poraz bio je vrlo pristojan, a onda je uslijedio Aleksandar Vučić. Nakon dva, tri dana pokazalo se da je kod njega prevladao taj poziv na mobilizaciju. Sad se on obraća preko te najodanije TV Informer, tu su i drugi mediji, on sad stvara jednu realnost za članstvo SNS-a, da je sve što se dogodilo neki trenutak. On govori kao da je svima jasno da vlast namjeravaju preuzeti oni koji su protiv Srbije, a da će se on i SNS organizirati i vratiti Srbiju na pravi put", govori Kandić.