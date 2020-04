Srbija je zahvalna Europskoj uniji na financijskoj pomoći i potpori u borbi protiv koronavirusa te na solidarnosti u vrijeme poplava 2014., izjavio je u petak srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić i ponudio članicama EU pomoć u zaštitnoj opremi i respiratorima.

U ovom trenutku Srbija ima "nešto više respiratora i zaštitne opreme nego što joj je potrebno", a ako neka članica Unije to treba "možemo ih isporučiti u roku od 12 sati", rekao je Vučić novinarima poslije sastanka sa veleposlanicima država članica EU i predstavnicima Europske komisije u Beogradu. On je napomenuo da je Srbija talijanskoj pokrajini Veneto ponudila pomoć kada je to bilo potrebno.

Vučić je zahvalio "poreznim obveznicima zemalja članica EU na novcu namijenjenom Srbiji", a riječ je o iznosu od 93 milijuna eura, od kojih je 15 milijuna za medicinske potrebe, a 78 za ekonomsku potporu.