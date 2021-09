Vučić 'opleo' po Hrvatskoj, a dotaknuo se i drugih susjeda: Đukanović je uvijek želio Crnu Goru bez Srba!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je izjavio da je crnogorski predsednik Milo Đukanović radio sve da Crna Gora bude bez Srba i da su optužbe Đukanovića odraz njegove podsvijesti.

„Ja niti želim, niti je moguće zamisliti Kosovo bez Albanaca, niti Crnu Goru bez onih koji se izjašnjavaju kao Crnogorci, to je nemoguće niti mi je ikad bio cilj. To je podsvijest, to progovara iz njega ono što on želi – uvijek je želio Crnu Goru bez Srba“, rekao je Vučić u Kraljevu, na otvaranju tvornice Leoni.

Vučić je, prenosi N1, rekao da je Đukanović izmišljao Crkvu u Crnoj Gori, kako bi rekao da nema Srba i da je crnogorski predsjednik upravo „autoprojekcijom pokazao da je to tako“.

Povodom optužbi crnogorske vlade da se grubo postupalo sa sinom premijera Zdravka Krivokapića prilikom kontrole automobila u kojem je bio, rekao je da „nema što dodati“ priopćenju Ministarstva unutarnjih poslova Srbije, koje je to negiralo.