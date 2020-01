Vučić odustao od posjeta Crnoj Gori, a očešao se i o Hrvatsku

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić priopćio je u subotu, poslije sastanka s patrijarhom srpskim Irinejom, da neće putovati u Crnu Goru, gdje je 6. siječnja, kao privatna osoba, namjeravao nazočiti liturgiji u povodu pravoslavnog Badnjaka

Srbijanski predsjednik danas je novinarima rekao kako je „mislio da je normalna i uobičajena stvar“ da dođe u privatni posjet sunarodnjacima u povodu vjerskog praznika.

„A onda sam po reagiranjima nekih kabineta u Crnoj Gori shvatio da to što bih privatno došao, bez političkih govora, bez ičega, u svoju crkvu, da to nije po volji crnogorskom režimu“, rekao je Vučić.

On je naveo zajedničko stajalište s patrijarhom kako je „od vitalnog interesa Srbije“ da čuva svoj narod u Crnoj Gori, te da je veoma važno da se na žestoku kampanju asimilacije Srba uzvrati „odgovornošću, ozbiljnošću i pristojnošću“, te „posvećenim radom“ na „očuvanju snage srpskog korpusa u Crnoj Gori, ne ugrožavajući državno-pravni status Crne Gore“.

Ustvrdivši kako je već bio dogovoren njegov posjet Pljevljima i Mileševskoj eparhiji, te da se očekivao dolazak 30.000 do 40.000 Srba iz Crne Gore, Vučić je rekao da je odustao od posjeta kako bi se izbjeglo poticanje sukoba.

„Donio sam tu odluku jer sam siguran da bi bilo izazivanja sukoba, a ja neću sukobe“, istaknuo je Vučić, ustvrdivši kako zna „da bi neki to iskoristili da naškode srpskom narodu u Crnoj Gori“.

On je uvjeren kako bi za njegov državnički posjet Crnoj Gori „neki rekli“ da „Vučić nema problema sa spornim zakonom“ i da podržava crnogorski režim, dok bi odlazak u znak potpore srpskom narodu tumačili kao“podrivanje režima Mila Ðukanovića“.

Vučić je stajališta međunarodne zajednice ocijenio „licemjernim“ uz optužio da provodi „histeričnu kampanju laži“ jer ga optužuje da svojim posjetom „dolijeva ulje na vatru“.

„Licemjerstvo međunarodne zajednice je toliko bezobzirno da sam samo čekao da vidim tko li će se drznuti da me pozove, da mi priča o mom posjetu Crnoj Gori“, rekao je Vučić.

On je naveo kako posljednjih sedam dana sluša hajku protiv Srbije jer su on i Srbija „glavna tema“ i u predsjedničkoj kampanji u Hrvatskoj. „Da li im je netko od ambasadora (zapadnih zemalja) u Hrvatskoj rekao nešto, pitao da li imaju drugu temu osim Vučića i Srbije“, upitao je srbijanski predsjednik i sam odgovorio: „Niste čuli, jer je to dozvoljeno - udri po Vučiću, Srbiju šutiraj kako znaš i umiješ“.

On je ocijenio da „i u Hrvatskoj vole kad su drugi na vlasti u Srbiji“, jer „žele uništenu i nepostojeću Srbiju, Srbiju u tragovima, a ne ekonomski snažnu i jaku“.

Vučić je najavio da će država Srbija „javno, deset puta više nego dosad“, po svjetskim standardima, podupirati sve institucije srpskog naroda u Crnoj Gori, ali se neće miješati u državna pitanja.