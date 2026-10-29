'Ta aždaja neće se lako predati': Bivši šef srpskih specijalaca upozorava

Spasoje Vulević, bivši zapovjednik Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ) Srbije, tvrdi da su tijekom izborne noći u Beogradu bile raspoređene tisuće policajaca i posebne skupine spremne za sukob s građanima. U razgovoru za tjednik Vreme upozorio je i na opasnost od opstrukcije prijenosa vlasti, a iznio je i tvrdnju da je tijekom velikih prosvjeda u ožujku 2025. korišten zvučni top

Bivši zapovjednik srpske Specijalne antiterorističke jedinice Spasoje Vulević iznio je ozbiljne optužbe o pripremama policije za parlamentarne izbore održane 25. listopada, na kojima je Studentska lista pobijedila politički blok Aleksandra Vučića. U intervjuu za srbijanski tjednik Vreme ustvrdio je da su pojedine policijske postrojbe bile opremljene i raspoređene na način koji je upućivao na pripreme za mogući obračun s građanima, prenosi Nova.rs. Prema njegovim riječima, na ulicama Beograda bile su tisuće policajaca, ali i skupine povezane s načelnikom Uprave kriminalističke policije Markom Kričkom te zapovjednikom SAJ-a Igorom Žmirićem.

'Bilo nam je jasno da se spremaju za obračun' 'S obzirom na opremu koju su ponijeli i vozila koja su imali, bilo nam je jasno da se spremaju za obračun s građanima', rekao je Vulević. Dodao je da su on i njegovi suradnici na temelju ranije prikupljenih informacija očekivali da će Vučić proglasiti izbornu pobjedu. 'Prethodnog dana, na temelju informacija koje smo dobili i analiza, pretpostavili smo da će se nositelj liste SNS-a obratiti i priopćiti da je pobijedio', izjavio je. Ipak, Vulević tvrdi da je većina policajaca ljudima bliskima Studentskoj listi slala poruke da će tijekom eventualnih napetosti postupati profesionalno i suzdržano. 'Ta aždaja pokušat će zadržati svoje pozicije' Govoreći o promjenama koje čekaju srbijansku policiju i sigurnosne službe nakon izbornog poraza SNS-a, Vulević je izrazio uvjerenje da je njihova reforma moguća, ali upozorio na ozbiljne prepreke.

Smatra da će za uspješnu tranziciju biti presudno jedinstvo nove vlasti te izbjegavanje pogrešaka počinjenih nakon pada Slobodana Miloševića 5. listopada 2000. godine. 'Ta aždaja, taj spoj organiziranog kriminala, sigurnosnih službi, politike i biznisa, cijelo će vrijeme pokušavati zadržati svoje pozicije. Na svaki način pokušavat će utjecati na ljude koji će voditi ovo prijelazno razdoblje', upozorio je. Vulević smatra da će dio pripadnika dosadašnjeg sustava biti spreman svjedočiti o mogućim nezakonitostima. Pritom se pozvao na vlastito iskustvo iz policijske akcije Sablja, provedene nakon atentata na srbijanskog premijera Zorana Đinđića 2003. godine. 'Sigurno je netko upotrijebio zvučni top' Bivši zapovjednik SAJ-a osvrnuo se i na kontroverze povezane s velikim prosvjedom održanim 15. ožujka 2025. u Beogradu.

Slavlje u Beogradu Izvor: Profimedia / Autor: OLIVER BUNIC / AFP / Profimedia







+15 Slavlje u Beogradu Izvor: Profimedia / Autor: OLIVER BUNIC / AFP / Profimedia