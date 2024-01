Vučić ispalio nestvarna obećanja: Srbi će za prvo dijete dobivati po 4.250 eura!?

Dodao je kako je cilj do prosinca 2027. godine dosegnuti razinu prosječne plaće od 1800 eura i više, pod uvjetom da se ostvari planirana stopa rasta BDP-a od 3,5 posto.

'U prosincu ove godine očekujemo da će biti 958 eura. U ovom trenutku, prema našoj procjeni, plaća je 836 eura na razini cijele države. Dakle, očekujemo da će u prosincu biti 958 eura, a u 2025. prosječna će plaća u Republici Srbiji prvi put prijeći 1.000 eura. Smatram to velikim uspjehom samo po sebi - 1.056 eura bit će na razini Republike Srbije, a ne na razini Beograda ili Novog Sada', rekao je Vučić.

Ako se ostvare planirani prihodi, rekao je Vučić, BDP Srbije iznosit će 92,7 milijardi eura , što je za četvrtinu više od 69 milijardi eura koliko je iznosio u 2023. 'Nadamo se nešto boljim geopolitičkim prilikama, samim time i većim investicijama, pa bismo mogli dobaciti i do 100 milijardi', ponadao se Vučić.

Program nazvan po međunarodnoj svjetskoj izložbi Expo koja se 2027. održava u Beogradu, ima šest točaka, a posebno ambiciozno zvuče najave velikih infrastrukturnih ulaganja. Najavio je nekoliko novih brzih prometnica, temeljitu rekonstrukciju svih većih luka na Savi i Dunavu uključujući Apatin i Bogojevo, kojima očito želi preuzeti primat hrvatskim riječnim lukama na Dunavu.

Što se željezničke infrastrukture tiče, najavio je kako će se već do kraja godine od Beograda do Subotice (udaljenost od 180 km) vlakom stizati za sat i 12 minuta. Do kraja ovog četverogodišnjeg programa planirana je izgradnja čak 2000 km pruge.

Najavio je i izgradnju 23 vrtića te 67 škola u Srbiji, izgradnju naftovoda Srbija - Mađarska te veliki projekt izgradnje samoodrživih solarnih elektrana. Sam Expo će se odvijati na rubu Beograda, u potpuno novom kompleksu u sklopu kojega će biti i novi nacionalni stadion s 52 tisuće mjesta, 1500 stanova i centar vodenih sportova. Živi bili pa vidjeli.