Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je u utorak da je epidemiološko stanje u Srbiji bolje te da se zbog poboljšanja zdravstvene situacije počelo razmišljati o nastavku predizborne kampanje i raspisivanju izbora

"U posljednja tri dana Novi Sad je uvjerljivo najbolji po postotcima, što znači da tu imamo najniži postotak zaraženih od koronavirusa u velikim gradovima“, naveo je on.

Tijekom obilaska radova na izgradnji pružnog vijadukta "Čortanovci" kod Novoga Sada Vučić je najavio da će Srbija do listopada 2021. imati brzu prugu Beograd-Novi Sad.

U tome kontekstu mediji navode da broj oboljelih pada u cijeloj Vojvodini, pa se u Kliničkom centru Vojvodine (KCV) u Novom Sadu od te zaraze trenutačno liječi 100, a u Općoj bolnici u Pančevu 144 pacijenata.

Od toga je u Novom Sadu na mehaničku ventilaciju priključeno sedam, a u pančevačkoj bolnici dva pacijenta.

U Srbiji je ukupno 6.630 oboljelih od koronavirusa.

Vučić najavio skoro zasjedanje srbijanskog parlamenta

S obzirom na povoljniju epidemiološku situaciju srbijanski predsjednik je najavio kako će najvjerojatnije početkom sljedećega tjedna, prvi put od izbijanja zdravstvene krize, zasjedati Skupština Srbije, te da se razmišlja o održavanju odloženih općih izbora.

Aleksandar Vučić je rekao da će o datumu i načinu održavanja izbora prvo razgovarati s političkim strankama s kojima je imao ranije razgovore i to prije ukidanja izvanrednog stanja, prenijela je agencija Beta.

Opći izbori u Srbiji trebali su biti održani 26. travnja, ali su zbog pandemije koronavirusa odloženi.

Povod Vučićeva posjeta Vojvodini bili su radovi na izgradnji brze pruge Beograd – Budimpešta, koju grade mađarska i srbijanska strana. Vučić je naveo da sa srpske strane neće biti nikakvih kašnjenja u izgradnji, te da će, kada ona bude gotova, moći putovati vlakom od Beograda do Beča za samo četiri sata.

U sklopu toga projekta, do listopada 2021. trebala bi biti gotova dionica od Novoga Sada do Beograda, a do konca sljedeće godine trebali bi biti gotovi svi radovi na toj međunarodnoj liniji.

Međutim, kako podsjećaju neki neovisni mediji u Srbiji, rok za njihov završetak predstavnici vlasti u Beogradu pomicali su više puta.