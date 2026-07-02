stariji od 80

Vrućine odnijele još 480 života u Nizozemskoj

Bi. S. / Hina

02.07.2026 u 18:12

tportal
Izvor: Profimedia / Autor: SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia
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Prošlotjedni neviđeni toplinski val uzrokovao je oko 480 dodatnih smrtnih slučajeva u Nizozemskoj, rekle su u četvrtak nizozemske zdravstvene vlasti

Dodatni smrtni slučajevi u tjednu od 22. do 28. lipnja bili su uglavnom među osobama starijim od 80 godina.

Većina ih je zabilježena na jugu i istoku Nizozemske, gdje su temperature bile najviše.

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Za vrijeme toplinskog vala u Nizozemskoj su postavljeni rekordni temperaturni rekordi za lipanj, do gotovo 40 stupnjeva Celzija.

Francuska je ranije izvijestila o najmanje tisuću dodatnih smrtnih slučajeva za vrijeme toplinskog vala i rekla da će stvarni broj vjerojatno biti viši.

Znanstvenici su rekli da je toplinski val, koji je počeo 20. lipnja, bio najintenzivniji zabilježen u Europi.

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