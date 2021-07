'Vrlo je jasno od čega je netko umro, je li preminuo od korone ili od infarkta, a bio je pozitivan na covid-19'

U RTL-u Danas gostovala je predsjednica Hrvatske udruge bolničkih liječnika Ivana Šmit. U HALMED-u su potvrdili da su imali tri slučaja smrti nakon cijepljenja. za dva nije naveden uzrok, ali za jednu smrt je - komplikacije od covida-19.

'Radi li se o obradi podataka ili o neadekvatno dostavljenim podacima to u ovom trenutku ne mogu reći jer ne znam gdje je nastao cirkus u komunikaciji, ali definitiivno nešto prema van ne ide dobro', poručila je Šmit za RTL.

Kako to izgleda u praksi? Kako se prijavljuje smrt odnosno komunicira prema van kad je riječ o covidu?

'Za kliničara je vrlo jasno od čega je njegov pacijent umro. Ako se radi o smrti od respiratorne infekcije, odnosno u ovom trenu od covida, onda takav zaključak u otpusnom pismu kao i dijagnoza se jasno navedu. Onda oni idu u Zavod za statistiku i tamo se radi obrada podataka. Na koji način se zapravoti podaci obrađuju, to vam u ovom trenutku ne mogu reći jer ne sudjelujem u obradi podataka pa bi zapravo trebalo pitati zavod', pojasnila je.

Na pitanje kada se dnevno komunicira broj umrlih od korone, je li to onda od korone ili je uz koronu, odgovorila je:

'I na to je teško dati odgovor. Ponovit ću, nama kliničarima je vrlo jednostavno odrediti da li je netko umro od korone ili je bio sa koronom u smrti. Odnosno umro je od infarkta, a bio je pozitivan na covid-19. To su za kliničara vrlo jednostavne stvari. Kako statistika obrađuje podatke, u ovom trenutku ne znam, ali bi bilo logično da se one koji su bili samo inficirani koronom, a nemaju kliničke simptome respiratorne infekcije odvoji, da ih se samo svrsta u onu statistiku kao broj covid pozitivnih. Infarkte i neke druge smrti razdvojiti tamo gdje oni zapravo pripadaju'.