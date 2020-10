Vrijeme se opet mijenja: Nakon kiše, početkom tjedna opet južina

Vremenske se promjene nastavljaju, pri čemu ćemo se od nedjelje prilagođavati ne samo novim promjenama u meteorološkom smislu, nego i promjeni na satu jer prestaje ljetno računanje vremena i vraćamo se na "normalno". Barem u tom smislu, kad već ne možemo i u nekom drugom, piše Zoran Vakula za HRT

Nevolje će nekima u ponedjeljak prouzročiti i jačanje jugozapadnjaka u unutrašnjosti, na Jadranu većinom juga, koje će često biti jako, gdjegod i olujno. Sredinom tjedna južinu će zamijeniti uglavnom umjerena do jaka bura i tramontana, uz koje će se znatno povećati vjerojatnost stabilnijeg vremena, većinom suhog pa i barem djelomice sunčanoga, ali na kopnu uz maglovita jutra, piše za HRT Zoran Vakula.

U nastavku slijedi detaljnija, u subotu poslijepodne aktualna prognoza po područjima za sljedeće dane, koju je za HRT pripremio Krunoslav Mikec, dipl. ing. iz Sektora za vremenske i pomorske analize i prognoze DHMZ-a.



U nedjelju sunčanije, ali još ponegdje kiša



Nedjelja će u Slavoniji, Baranji i Srijemu početi s oblacima i kišom, koje će tijekom dana postupno biti sve manje, a od zapada će se poslijepodne i razvedravati. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, a temperatura zraka bit će uglavnom između 12 i 16 °C.



U središnjoj Hrvatskoj najniža temperatura od 10 do 12 °C, a najviša od 16 do 19 °C. Pritom u noći i ujutro oblačno, ponegdje uz mogućnost za maglu, a još treba računati i na mjestimičnu kišu. Danju dosta sunca, osobito poslijepodne. Sjeverni će vjetar prema kraju nedjelje okrenuti na jugozapadni i južni.



Na sjevernom Jadranu će nakon bure i sjeverozapadnjaka prema večeri zapuhati jugozapadnjak i zapadnjak, uz malo valovito more. Sunčana razdoblja tijekom dana nerijetko će biti dugotrajna, a uz više oblaka na kišu treba računati na širem riječkom području te u dijelu gorske Hrvatske, posebno potkraj dana. Temperatura će zraka danju porasti do oko 15 °C u gorju te do 18, 19 °C u Istri i Hrvatskom primorju.



U Dalmaciji nakon oblačne i kišne noći, ponegdje i jutra te dijela prijepodneva - uglavnom suho i sunčano. Puhat će jugo, zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, uz obalu prolazno i bura. Najviša dnevna temperatura između 16 i 20 °C.



Podjednako će tempratura biti i na krajnjem jugu Hrvatske, gdje će se oblaci i kiša zadržati dulje nego drugdje na Jadranu. Postupno razvedravanje tek poslijepodne. Jugo, ponegdje još i jako, okrenut će na jugozapadni i zapadni vjetar, koji uglavnom na otvorenom mogu imati jake udare.



Početkom tjedna južina i kiša pa stabilnije...



Početkom tjedna jačanje južine i zatopljenje, ponegdje na zapadu unutrašnjosti i prilično vjetrovito. Kiša većinom samo u gorju, zatim u utorak i u većini područja. U srijedu nakon jutarnje magle uglavnom suho i sunčano s malo nižom najvišom dnevnom temperaturom.



I na Jadranu sredinom tjedna sunčano, s burom. Prije toga jugo, povremeno i jako, uz kišu u ponedjeljak uglavnom na sjevernom Jadranu, a u utorak, kada može biti i pljuskova s grmljavinom, i drugdje. Temperatura zraka neće se bitnije promijeniti, prognozirao je za HRT Krunoslav Mikec.