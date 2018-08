Vrijeme i dalje opasno, izdano upozorenje: Vrućine ne prestaju, a možemo se nadati pokojem pljusku

U srijedu će prevladavati sunčano, vrlo toplo i vruće, a na kopnu će biti lokalnih pljuskova i grmljavine, osobito u Slavoniji, Baranji i Srijemu. Na Jadranu ujutro bura, poslijepodne sjeverozapadnjak i zapadnjak. Najviša dnevna temperatura bit će uglavnom između 29 i 35 °C, na istoku i u gorju malo niža, prognoza je državnog hitrometeorološkog zavoda.

U istočnoj Hrvatskoj bit će promjenljivo i nestabilno, uz pljuskove s grmljavinu, ponegdje i izraženije. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 19 do 22 °C, a dnevna između 27 i 29 °C.

Na sjevernom Jadranu uglavnom suho, te pretežno sunčano i vruće. Ujutro će puhati slaba do umjerena bura, a danju sjeverni i sjeverozapadni vjetar. U Dalmaciji pretežno sunčano i vruće, ali u njezinoj unutrašnjosti ne i potpuno stabilno, uz mogućnost rijetkih pljuskova i grmljavine.

Ujutro uz obalu slaba do umjerena bura, a tijekom dana prema otvorenome moru sjeverozapadnjak. More malo do umjereno valovito. Najviše sunčana vremena bit će na jugu Hrvatske, gdje se očekuje uglavnom suho. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak, uz obalu zapadnjak i jugozapadnjak. Nakon tople noći, dnevna temperatura zraka i do 35 °C.

Od četvrtka - većinom vruće, te u početku pljuskovi pa stabilnije

Idućih dana u unutrašnjosti pretežno sunčano i vruće, ali ne i posve stabilno. Uz povremeno umjeren i jak razvoj oblaka mjestimice će biti pljuskova i grmljavine, osobito u četvrtak i petak. Vjetar većinom slab. I na Jadranu većinom sunčano i vruće, samo ponegdje uz mogućnost lokalnih pljuskova. Vjetar većinom slab, u noći i ujutro slaba do umjerena bura, tijekom dana zapadnjak i sjeverozapadnjak, uz obalu jugozapadnjak.