Vrh HSS-a zaprijetio 'neposlušnim' članovima izbacivanjem

Prošli tjedan je nekoliko predsjednika lokalnih organizacija HSS-a pozvalo Krešu Beljaka da odstupi s mjesta čelnika stranke zbog objave tweeta u kojemu odobrava udbaška ubojstva, a u nedjelju se sastalo stranačko Predsjedništvo i donijelo zaključak u kojemu upozoravaju da se zbog javnih kritika upućenih putem društvenih mreža predsjedniku krši Statut HSS-a

'Ovo nije nikakva naredba, ali treba poštovati odredbe Statuta i samo smo s time upoznali ljude. U HDZ-u su se morali obavezati da će samo unutar stranke raspravljati o stranačkim problemima', rekao je Lenart za Jutarnji list.

Budući da se u odluci Predsjedništva ne navodi što bi konkretno predstavljalo kršenje Statuta, glavnog tajnika novinari su pitali prijeti li se izbacivanjem iz HSS-a zbog problematiziranja tweeta u kojem predsjednik HSS-a Krešo Beljak odobrava ustaška ubojstva. Lenart je odgovorio da se ne odnosi samo na to, nego i na sve stvari koje se javno iznose o stranci, a trebale bi se problematizirati unutar nje.

Među prozvanim u dopisu, kako navodi ovaj dnevni list, našli su gradonačelnik Čazme Dinko Pirak i predsjednica bjelovarskog ogranka Valna Bastijančić Erjavec, koji su među prvima javno istupili protiv Beljaka.

'Nezadovoljstvo je sve veće, što dokazuje i niz županijskih organizacija koje dijele moje mišljenje. Vidjet ćete to uskoro', izjavio je Pirak za Jutarnji list.

Slično mišljenje ima i Valna Bastijančić Erjavec. Ona ne vidi nikakvo legitimno pravo u zahtjevu koji je došao iz vodstva stranke te navodi da svojim istupom nije išla protiv HSS-a, nego da su isključivo reagirali na nepromišljene akcije predsjednika stranke na društvenim mrežama.

'Gradska organizacija i dalje stoji iza odluke da tražimo njegovu ostavku na funkciji predsjednika. Ne tražimo da izađe iz stranke. Nije on loš čovjek, ali njegove reakcije, smatramo, štete stranci. Ovo s Udbom nije prva izjava. Bilo ih je jako puno i nakon svake se posipa pepelom. Nije on neki tinejdžer da to može raditi, nego predsjednik jedne stoljetne stranke', navela je Bastijančić Erjavec, predsjednica bjelovarskog HSS-a.