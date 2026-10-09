Vrganji postali skuplji od škampa: 'Neka kupe budale, znam gdje ima jeftinije'

Prvi vrganji stigli su na zagrebačke tržnice. No, ljubitelji gljiva ostali su iznenađeni cijenom, koja doseže čak 40 eura po kilogramu.

"Neka kupe budale, imaju i pravo. Stavio bih im 80 eura. Sada kad sam bio na moru, gore na Jelenju stoje vam uz put, četiri eura kila", rekao je za Dnevnik.hr Darko iz Zagreba, a njegova sugrađanka Katica je dodala: "Mislim da je to pretjerivanje cijena. To je previše. Ne uzgajaju ih oni sami, rastu po šumi".

Prije devet godina, kilogram vrganja koštao je oko 13 eura, a lani 20. U samo godinu dana, cijena gljiva se udvostručila.