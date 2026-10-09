Vrganji postali skuplji od škampa: 'Neka kupe budale, znam gdje ima jeftinije'

Prvi ovosezonski vrganji na zagrebačke su tržnice stigli po astronomskoj cijeni od 40 eura za kilogram, dvostruko većoj nego lani
Prvi vrganji stigli su na zagrebačke tržnice. No, ljubitelji gljiva ostali su iznenađeni cijenom, koja doseže čak 40 eura po kilogramu.
"Neka kupe budale, imaju i pravo. Stavio bih im 80 eura. Sada kad sam bio na moru, gore na Jelenju stoje vam uz put, četiri eura kila", rekao je za Dnevnik.hr Darko iz Zagreba, a njegova sugrađanka Katica je dodala: "Mislim da je to pretjerivanje cijena. To je previše. Ne uzgajaju ih oni sami, rastu po šumi".
Prije devet godina, kilogram vrganja koštao je oko 13 eura, a lani 20. U samo godinu dana, cijena gljiva se udvostručila.
Za tu cijenu, bogat ručak
No, za 40 eura, mnogi će kupiti nešto drugo. Primjerice, kilogram oslića stoji 15 eura, orade 16, a škampa tek 35 eura.
"Recimo lignju, odreske sabljarke, škarpinu, pagra, divlju oradu bih preporučila kupcu koji ima budžet od 40 eura", savjetovala je prodavačica Marija.
Jeftinije se može proći i u mesnici. "Može bit osam kila svinjetine, svinjski buncek rebra, koji su po pet eura kila. Ili u manjem obliku mljeveno meso, čak i teletina - 10 eura rebra", rekao je mesar Ivica.
Turisti iznenađeni
Cijenama su iznenađeni i turisti iz Njemačke, koji odreda tvrde da su ondje cijene znatno niže. Pitaju se i koliko su vrganji svježi. Razloga za to imaju jer je sezona bila sušna.
"Malo je, sve u svemu, gljiva po šumi, vrganja je također malo, nešto više u Gorskom kotaru. Mala je ponuda i cijene su podivljale pa su takve kakve jesu", rekla je Vesna Dujlović iz Hrvatskog mikološko-gljivarskog saveza.
No, nestašice neće biti. Naime, u Hrvatsku se vrganji redovito uvoze. Samo lani ih je uvezeno u vrijednosti od 13,48 milijuna eura; najviše iz Mađarske, Nizozemske i Poljske.