Vrdoljak spreman podržati Milanovića na izborima, evo na koju ih je povijesnu lekciju podsjetio Branko Bačić

Ako se pita predsjednika HNS-a Ivana Vrdoljaka, on je spreman podržati Zorana Milanovića kao predsjedničkog kandidata. Kako na to gledaju u ostalim strankama vladajuće koalicije, provjerili su novinari u Saboru

'Prilikom dogovora HDZ-a i HNS-a o koaliranju u Saboru, nije se govorilo o isticanju zajedničkog kandidata na izborima za predsjednika Republike. Prema tome, HNS sam može odlučiti koga će podržati. Ali ako je povijest učiteljica života, a trebala bi biti svima nama, podsjećam da je njihov zajednički nastup na parlamentarnim izborima rezultirao odlaskom Zorana Milanovića iz politike. Vjerujem da će o tome obojica razmisliti prije nego što dođe do takve kandidature', komentirao je HDZ-ov Branko Bačić novinarima u Saboru.

U HDZ-u su već ranije najavili da će, ukoliko se kandidira, podržati aktualnu predsjednicu Kolindu Grabar Kitarović, stoga je Bačić, upitan je li ovo nezgodna situacija s obzirom na to da je HNS, njihov koalicijski partner, ponovio da je podrška Milanoviću stav HNS-a. 'Rekao sam da oni sami mogu odlučiti koga će kandidirati, a potpredsjednik Vlade Štromar rekao je da oni nisu zadovoljni radom predsjednice. To je stav HNS-a. Zajednički nastup SDP-a i HNS-a na izborima za Sabor završio je uvjerljivom pobjedom HDZ-a', kazao je Bačić.

Na pitanje hoće li možda s drugim koalicijskim partnerima razgovarati o zajedničkom kandidatu, Bačić je kazao: 'Pričekajmo da se kao stranka izjasnimo o našem kandidatu. Kao što znate, mi smo u već nekoliko navrata rekli ukoliko predsjednica Republike najavi svoju eventualnu kandidaturu nakon europskih izbora, što je sama rekla, HDZ će je podržati. Tek nakon toga ćemo razgovarati o eventualnoj suradnji s drugim strankama koje bi podržale Kolindu Grabar Kitarović.'

Svoj stav u HSLS-u još ne žele otkriti. 'Očito Vrdoljak ima informacije koje nema nitko drugi u RH, očito je on vidovit pa zna tko će biti kandidat. Mislim da je neozbiljno podržavati ljude koji se još nisu kandidirali. Trenutno se, osim jednog saborskog zastupnika, nitko nije izjasnio o kandidaturi za predsjednika RH, čak ni aktualna predsjednica RH. Kada se bilo tko tko ima šanse pobijediti na izborima za predsjednika RH kandidira, tada će i HSLS iznijeti stav. Sada, podržavati ljude koji negiraju da će biti kandidati ili se nisu kandidirali, mislim da je to neozbiljno', rekao je Darinko Kosor.

Batinić: To nije stav HNS-a, nego Vrdoljakov stav

Predsjednik HNs-ovog kluba zastupnika Milorad Batinić upozorava da podrška Vrdoljakova Milanovićevoj kandidaturi nije stav HNS-a. 'To je njegovo mišljenje, rekao je da u stranci nismo još razgovarali o tome. I nismo, fokusirani smo na europske izbore, pa je teško govoriti koga bi mi kao stranka mogli podržati', kazao je Batinić.

Podržava li Batinić osobno takav stav, upitali su ga. 'Teško je u ovom trenutku govoriti koji je moj stav jer još nema službenih kandidata, trenutno oni koji su se pozicionirali kroz medijski prostor da su potencijalni kandidati, tu ne bi bilo nikoga koga bi mogao osobno podržati, ali svakako u stranci ćemo razgovarati o tome', kazao je Batinić, jasno davši do znanja da ne bi podržao Milanovića.

Vrdoljakovu izjavu komentirala je i GLAS-ova Anka Mrak-Taritaš. 'Ne iznenađuje me to, ništa čudno. To je prekršaj prekrcavanja iz jednog vlaka u drugi vlak ili probati reći da možete biti u svim vlakovima pa kako vam odgovara. Malo ste u jednom pa se na jednoj stanici prekrcate u drugi, pa ćete se prekrcati u treći', poručila je.