Vratilo se ljeto: Temperature ponovno idu do 30 stupnjeva, pogledajte gdje će biti najtoplije

U većini Hrvatske vremenske prilike će se stabilizirati tijekom dana, iako će jutros ponegdje biti promjenjivo s kišom, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za ponedjeljak

Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, u Slavoniji i sjeverozapadni.

Najviša dnevna temperatura kretat će se od 19 do 24, a na Jadranu od 24 do 27 stupnjeva Celzijevih.

Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima, a poslijepodne i sjeverozapadnjak. Zato je za cijeli Jadran proglašen žuti meteoalarm koji upozorava pomorce na pojačani oprez zbog udara vjetra.

U utorak će biti pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Vjetar će u unutrašnjosti uglavnom biti slab, na Jadranu će puhati većinom umjerena bura i sjeverozapadnjak.

Jutarnja temperatura kretat će se od 8 do 13, na Jadranu 16 do 21 stupnjeva, dok će najviša dnevna temperatura biti od 25 do 30 stupnjeva, a u gorskim predjelima nešto niža.

Sljedećih dana u većini Hrvatske bit će stabilno i lijepo vrijeme. Nakon kišnog vikenda ponovno se vraća ljetno vrijeme, s temperaturama koje će ponegdje dosezati i 30 stupnjeva.

Detaljnu prognozu za ovaj tjedan pogledajte u galeriji u nastavku ili na stranicama DHMZ-a: