Vrag je odnio šalu: Timmermans poručio da EU ima svoje granice i da smo do njih stigli

Europska unija ne može nastaviti odobravati Velikoj Britaniji dvotjedne odgode Brexita, poručio je u četvrtak potpredsjednik Europske komisije

'Mi imamo obavezu prema građanima EU-a, obavezu da zaštitimo jedinstveno tržište EU-a i da zaštitimo Irsku i principe Unije', dodao je Timmermans.

'Nastavit ćemo to raditi s punom odlučnošću. EU također ima svoje granice. I stigli smo do tih granica', rekao je Timmermans.

Naglasio je i kako je potrebno da britanska premijerka Theresa May i čelnik oporbenih laburista Jeremy Corbyn dođu do dogovora kojim će se prevladati zastoj, stvoren stoga što britanski parlament tri puta nije usvojio sporazum koji su postigli May i EU.