Vraća se snijeg, a zabijelit će i krajnji jug zemlje; toplije tek od petka

Prema prognozi DHMZ-a, snijega će biti već danas, više u srijedu, a zasad je izgledno da bi ga više moglo biti u južnoj Hrvatskoj nego na sjevernim dijelovima zemlje

U utorak će biti umjereno i pretežno oblačno. Povremene kiše, uz mogućnost grmljavine, bit će uglavnom u južnoj Dalmaciji, a u snijega većinom u gorskim i istočnim kopnenim predjelima. Snijega nošenog burom može biti i podno Velebita. Vjetar slab i umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana umjerena do jaka bura, navečer podno Velebita i olujna, a drugdje umjeren sjeverozapadnjak i zapadnjak prema kraju dana u okretanju na istočnjak i jugo, ponegdje i jako. Najviša dnevna temperatura između -1 i 4 u unutrašnjosti te od 7 do 13 °C na Jadranu.

U srijedu Pće, prema najvi DHMZ-a, biti pretežno oblačno, u unutrašnjosti uz snijeg, a na Jadranu kišu i lokalne pljuskove. Susnježice i snijega mjestimice će biti i na Jadranu, posebice u unutrašnjosti Dalmacije te na sjevernom dijelu gdje će biti i nošen jakim vjetrom. U gorju stvaranje novog značajnijeg snježnog pokrivača uz moguće zapuhe. Na kopnu umjeren, na udare jak, u gorju i olujan sjeveroistočnjak. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, mjestimice s olujnim, podno Velebita i orkanskim udarima. Najniža jutarnja temperatura zraka od -6 do -1, na Jadranu od 2 do 7, a najviša dnevna uglavnom između -2 i 3 na kopnu te od 6 do 11 °C na Jadranu.