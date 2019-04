Vozači oprez, srna na autocesti između tunela Sleme i čvora Vrata

Na autocesti A6 između tunela Sleme i čvora Vrata uočena je srna na cesti, izvijestili su u srijedu iz Hrvatskog autokluba (HAK)

Do 10. travnja od 18,30 do 21,30 sati, zbog prolaska izvanrednog prijevoza, na autocesti A1 u zoni dvosmjernog prometa tunela Sveti Rok u smjeru Dubrovnika, privremeno se zaustavlja promet dva puta po maksimalno 10 minuta; do 12. travnja od 8 do 17 sati (radnim danima i subotama) bit će zatvorena DC50 Janjče-Perušić od raskrižja za Razbojište do lokalne ceste za Janjče.

Do 31. svibnja zbog radova u tunelima Vršek, Sopač i Sleme (oba smjera) na autocesti A6 Rijeka-Zagreb voziti će se jednim prometnim trakom, a povremeno će se zaustavljati promet po 15 minuta. Radovi će trajati od 21 do 6 sati, kako slijedi: od 2. do 10.travnja – tunel Vršek (smjer Rijeka); od 11. do 18. travnja – tunel Vršek (smjer Zagreb); od 23. travnja do 3. svibnja – tunel Sleme (smjer Rijeka); od 6. do 12. svibnja – tunel Sleme (smjer Zagreb); od 13. do 22.svibnja – tunel Sopač (smjer Rijeka); od 23. do 31. svibnja – tunel Sopač (smjer Zagreb).

Zatvoreni su granični prijelazi: GP Goričan do 30. lipnja, a promet se preusmjerava na GP Goričan II; GP Gornji Brgat (osim za vozila gradilišta i stanara) do 17.travnja, a moguće je koristiti granične prijelaze: MCGP Karasovići i MCGP Čepikuće. Zatvoren je i GP Vitaljina, a GP Dvor je otvoren samo za pješake. Na GP Gunja-Brčko zabrana je prometa za teretna vozila i autobuse (zbog nestabilnosti mosta).

Na većini graničnih prijelaza nema dojava o dužim čekanjima.

U pomorskom prometu nema poteškoća.

Trajekt na liniji 631 Split - Supetar isplovit će iz Splita u 21,30 umjesto u 20,30 sati, trajekt na liniji 635 Split - Stari Grad isplovit će iz Splita u 21,30 umjesto u 20,30 sati, a trajekt na liniji 636 Split - Rogač isplovit će iz Splita u 21,30 umjesto u 20,30 sati.

Od ponedjeljka, 1. travnja trajektne linije Valbiska – Merag, Brestova – Porozina i Prizna – Žigljen prometuju po sezonskom redu plovidbe.