Riječanima skuplja voda, Obersnel: Znam da nije simpatično

Svim korisnicima komunalnog društva Vodovod i kanalizacija od 1. travnja povećane su cijene usluga u prosjeku do 14 posto

'Kad se za to stvore uvjeti i potreba, to se ne može izbjeći. ViK je ulagao znatna sredstva u projekte, stotine milijuna u poboljšavanje sustava, ali samim time su se povećali i troškovi održavanja mreže. Uz to, korekcija cijena je i jedna od obaveza zbog realizacije najvećeg hrvatskog projekta financiranog europskim sredstvima, nakon Pelješkog mosta, a radi se o projektu Riječke aglomeracije, vrijednom 1,7 milijarda kuna. Od tog su iznosa 1,2 milijarde bespovratna sredstva. ViK mora osigurati svoj udio od stotinjak milijuna kuna za što je dignut kredit, kojeg je nemoguće pokriti bez korekcije cijena', rekao je.