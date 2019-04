Vakula upozorava: Tuča je moguća, a nagle promjene vjetra gotovo su sigurne. Ljubitelji kiše doći će na svoje

Osim snijega u gorju - travanjsku zanimljivost koja većini neće prouzročiti znatnije nevolje - jamačno je važnije upozoriti kako će potkraj četvrtka i u prvom dijelu petka ponegdje biti i olujnog nevremena

Južina je u zraku! Ako je ne osjećate - do petka ćete je moći pratiti po padu tlaka, jačanju južnog i jugozapadnog vjetra u unutrašnjosti, te još više juga na Jadranu, kaže meteorolog Zoran Vakula za HRT. Kako predviđa, biometeorološke prilike bit će sve nepovoljnije, a upozorenja na opasne vremenske pojave sve češća i ozbiljnija. No, barem će mnogi željni kiše doći na svoje, osobito na Jadranu i uz njega - manje tijekom srijede, a više u četvrtak i petak, kada će pasti i zamjetnije količine. 'Nažalost, često u obliku kratkotrajnih pljuskova s grmljavinom, koji u kombinaciji s jakim i olujnim jugom lokalno mogu prouzročiti i poplavljivanja, osobito od četvrtka navečer do petka ujutro, do kada će u gorju, osobito Gorskoga kotara i Like - pasti i malo snijega! Planirate li na put, svakako imajte zimsku opremu. Osim snijega u gorju - travanjsku zanimljivost koja većini neće prouzročiti znatnije nevolje - jamačno je važnije upozoriti kako će potkraj četvrtka i u prvom dijelu petka ponegdje biti i olujnog nevremena. Tuča je moguća, a nagle promjene vjetra gotovo su sigurne, i to ne samo na Jadranu, nego i područjima uz njega, pa i u sjevernijim krajevima, gdje će kiše biti najmanje, iako bi mnogima dobro došla. No valja se nadati barem djelomičnom ublažavanju suše', predviđa Vakula.

U srijedu će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti promjenljivo oblačno, uz mogućnost za malo kiše uglavnom u zapadnim krajevima. Vjetar slab do umjeren jugoistočni, a temperatura ujutro od 5 do 8 °C, poslijepodne od 20 do 22 °C. Samo malo manje toplo poslijepodne bit će u središnjoj Hrvatskoj, uz povremenu slabu kišu češću nego na istoku, osim u Međimurju i Zagorju gdje će se vjerojatno zadržati suho, te uz slab do umjeren jugozapadni i južni vjetar.

U gorju i na sjevernom Jadranu vjetrovitije, većinom uz umjereno i jako jugo, te oblačnije i kišovitije, mjestimice i uz pljuskove s grmljavinom. Najniža temperatura od 9 do 14 °C, u unutrašnjosti od 4 do 9 °C, a najviša između 15 i 17 °C, u gorju između 11 i 15 °C.

U Dalmaciji toplije, ali poslijepodne manje nego u utorak jer će biti vjetrovitije i oblačnije, uz povremenu mjestimičnu kišu. Lokalno može i zagrmjeti. Puhat će umjereno i jako jugo, uz koje će more veći dio dana biti umjereno valovito. I na jugu Hrvatske će jačati jugo, ali će još prevladavati suho i djelomice sunčano, samo ponegdje uz mogućnost kratkotrajne kiše. Temperatura ujutro od 11 do 14 °C, u unutrašnjosti i oko 7 °C, a poslijepodne najviša od 17 do 19 °C. Sljedećih dana promjenljivo, do petka vjetrovito, ponegdje olujno nevrijeme...