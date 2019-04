Sabor mijenja zakon o policiji - rasprava o pritužbama, školovanju policajaca, naknadama...

Zasjedanje Sabora se nastavlja raspravom o izmjenama Zakona o policiji koje, među ostalim, pojednostavljuju podnošenje izvješća o radu policije koje ubuduće neće uključivati samo podatke o obavljanju policijskih poslova, već i sve druge podatke o radu policije

Izvješće će najkasnije do 31. ožujka tekuće godine sastavljati glavni ravnatelj policije i podnositi ga ministru unutarnjih poslova, ministar Vladi, a ona Hrvatskom saboru, i to najkasnije do 1. lipnja za prethodnu godinu.

Izmjene predviđaju i osnivanje povjerenstva za rad po pritužbama, a u njemu bi bila dva predstavnika MUP-a koje imenuje ministar, te deset predstavnika građana koje imenuje i razrješava Hrvatski sabor.