Von der Leyen: Trebamo hodati mostovima koje je izgradio papa

"Danas smo se okupili da bismo odali počast čovjeku koji se vodio dobrotom, mirnom snagom i suosjećanjem", napisala je na X-u Von der Leyen. "Njegova Svetost papa Franjo podsjetio nas je da ljubav mora doprijeti do onih na margini i prigrlio je sve one manje sretne, raseljene, zaboravljene i one bez glasa".

Pozvao nas je da brinemo jedni o drugima i o Zemlji koju svi dijelimo. "Njegovo nasljeđe je nasljeđe milosrđa, pravde i nade. Ono će nam nastaviti osvjetljavati put. Papa Franjo gradio je mostove, pa hodajmo njima."