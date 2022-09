Vojni analitičar o žestokoj protuofenzivi Ukrajine: 'Ovo jest prekretnica, ali nije kraj rata. Ovo je vjerojatno najteži gubitak ruske vojske od završetka Hladnog rata'

Silovita protuofenziva Ukrajinaca na sjeveroistoku zemlje dovela je do oslobađanja golemog teritorija i prisiljavanja ruskih snaga na povlačenje. No postavlja se pitanje - je li to prekretnica u ratu?

U središnjem Dnevniku HRT-a profesor Robert Barić s Fakulteta političkih znanosti analizirao je ono čemu svjedočimo posljednjih dana. 'Ovo jest prekretnica, ali to još nije završetak rata. Ovo je značajno, Ukrajinci su ne samo oslobodili izuzetno veliko područje, praktično više od četiri tisuće kvadratnih kilometara. Došli su do Kremine, mjesta koje u proljetnoj ofenzivi kada se napadao Luhansk, koje je prvo bilo zauzeto. Značaj je u tome da su Ukrajinci sada prvi put stekli stratešku inicijativu na bojištu. Oni oblikuju operacije, definiraju ciljeve i tempo, ruska strana je sada prisiljena odgovoriti', ističe.

"Najteži gubitak ruske vojske od završetka hladnog rata" Dodaje da je riječ o operaciji koja je vrlo dobro zamišljena i koja pokazuje da su Ukrajinci sposobni koristiti se zapadnim naoružanjem. 'Iako još nisu osvojili Herson, ovo je vjerojatno najteži gubitak ruske vojske od završetka hladnog rata', smatra Barić. Zatim je na karti Ukrajine analizirao što se trenutno događa. 'Operacija se još odvija. Bitno je koliko će kod Harkiva napredovati Ukrajinci, vjerojatno su počeli razmišljati o nekoj obrambenoj liniji. Ovisi o tome koliko imaju snaga. Išli su s osvježenim snagama, nove brigade se tek stvaraju, to će biti gotovo tijekom zime.' Na području juga i strateški vrlo važnog Hersona i dalje traju vojna djelovanja. 'Cijeli niz ukrajinskih izvidnica išao je duž cijele linije krajem kolovoza. Otkrivali su se gradovi, za koje su mislili da su obrambene linije, da su oni pusti. U međuvremenu ide slamanje. Rijeka Inhulec koja dijeli okupirano područje na zapadno i istočno, tu su Rusi u povlačenju. Kod Hersona se događaju zanimljive stvari zadnja dva dana. Vidi se da se ruske snage počinju povlačiti. Je li to samo skraćivanje obrambenih linija ili ono što bi svaki pametni zapovjednik napravio u ovakvoj situaciji, dolazak na istočnu obalu rijeke Dnjepar, to ćemo tek vidjeti. Ukrajinci tu ne žele izravno napasti jer se tu nalazi 20 do 25 tisuća vojnika', dodaje profesor Barić.