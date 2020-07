Vodstvo Hrvata u Srbiji pozvalo sunarodnjake na hrvatske izbore

Vodstvo Hrvata u Srbiji pozvalo je u petak sunarodnjake da iskoriste glasačko pravo i na nedjeljnim izborima u Hrvatskoj podrže stranku „s kojom Hrvati u Vojvodini imaju najplodonosniju suradnju“.

Predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini (DSHV) Tomislav Žigmanov apelirao je na članove i simpatizere da „svoj glas daju predstavnicima one političke stranke koja je u proteklih nekoliko godina višestruko uvećala i osnažila podršku Hrvatima u Vojvodini, to jest Republici Srbiji, i s kojom su hrvatske institucije ostvarile do sada najbolju suradnju“.

„Osim što će na taj način ostvariti svoje zakonom garantirano pravo, hrvatski će državljani svojim izlaskom na izbore očitovati i odgovornost za budućnost Domovine“, navedeno je u priopćenju predsjednika DSHV-a.