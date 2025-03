Vodostaji Korane, Kupe i Une u opadanju

"Trenutno su vodostaji i Kupe i Korane na karlovačkom području u opadanju. Očekujemo da bi vodostaji na području Karlovca mogli pasti do kraja dana za 20 do 30 centimetara, a to znači da slijedi relaksacija stanja na karlovačkom području", izjavio je Hini Tomislav Novosel iz Glavnog centra obrane od poplava Hrvatskih voda.