Voditeljica laboratorija za PCR dijagnostiku: Ne sumnjam da su novi virusi već kod nas

Nije cjepivo jedini problem s epidemijom, već su problem su i novi sojevi virusa. A još je veći problem što hrvatski stožer nije siguran jesu li novi sojevi stigli u zemlju. U susjedstvu je već zabilježen, a britanski soj, moguće je, već i prešao hrvatsku granicu

Britanski, južnoafrički i brazilski soj brinu znanstvenike jer se brže šire. Kako će Hrvatska otkrivati nove sojeve, analizirat će se ovaj tjedan, a više o tome u Dnevniku Nove TV govorila je docentica Vanda Juranić Lisnić, voditeljica laboratorija za PCR dijagnostiku SARS-CoV-2 virusa.

Na pitanje kasni li se s testiranjima na nove sojeve koronavirusa, kaže da ne smatra da se kasni jer je sve još prilično novo.

''Izvjesno je da u Hrvatskoj već postoje, s obzirom na to da postoji u Njemačkoj gdje ima puno Hrvata. Ne sumnjam da su ti virusi već došli kod nas. Međutim, s obizrom na to da znamo da taj virus sigurno kola, znamo što trebamo raditi. Trebamo se i držati mjera, nositi masku i to je to. Nama se neće nešto pretjerano promijeniti ako znate da imate ovaj ili onaj virus'', objašnjava.