Voditelj Kriznog stožera KB-a Dubrava otkrio kakvo je stanje u bolnici i ukazao na novu zastrašujuću brojku o smrtnosti od koronavirusa

Pritisak na bolnice gotovo svakodnevno raste, a infektolog prof. dr. sc. Bruno Baršić, voditelj Kriznog stožera KB-a Dubrava otkrio kakvo je stanje u toj zagrebačkoj bolnici.

"Ima i onih težih koji dolaze odmah u jedinicu intenzivnog liječenja sa slikom zatajenja disanja, ali primaju se i drugi COVID-pozitivni bolesnici koji trebaju neke druge zahvate", rekao je Baršić.

"Ima dosta teških bolesnika, kod nas obično radi do 70 ventilatora, dakle, umjetno disanje se provodi kod velikog broja bolesnika", dodao je.

Kod pojedinih pacijenata stanje se zakomplicira osmi, deveti, deseti dan, pa i kasnije.

"Nismo se susretali do sada baš s takvom bolesti. To je jedna jaka upalna reakcija koja oštećuje sitne krvne žile i stvara se velika sklonost razvoju tromboza, i lokalno u plućima, ali i drugdje. Aktiviraju se ti mehanizmi koji potiču zgrušavanje i onda to dovodi do toga da imamo i više plućnih embolija i drugih, infarkta, moždanih udara i tako dalje. Ali najveći broj kad govorimo o teškim bolesnicima su ovi s akutnim zatajenjem disanja jer jednostavno kisik ne može doći u krv", rekao je Baršić.