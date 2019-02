Vlasnik pasa ubijenih u blizini imanja: Građani nam javljaju da sličnih slučajeva ima na stotine

Prošli tjedan, u petak, vlasnici Zrno eko imanja pronašli su svoje pse ubijene nedaleko od imanja. Obavijestili su policiju i na svojoj stranici na Facebooku objavili fotografije ljubimaca uz opis ovog tragičnog događaja

Pokušali smo kontaktirati s tvrtkom Tridens d.o.o., u čijem je zakupu lovište, ali se na naše pozive nisu javili. No kako doznajemo od direktora imanja, policija je kontaktirala s tvrtkom iz koje su rekli da taj dan nisu imali organizirani lov, 'pa se postavlja pitanje tko je onda pucao na njihovom lovištu', navodi Pejić.

'Tražili smo ih od utorka kasno popodne do petka, kada smo ih i pronašli ubijene. Potom smo zvali policiju koja je obavila očevid i pokrenula istragu', objašnjava Pejić.

Na pitanje je li i prije bilo takvih slučajeva, rekao je da nije, ali nakon što su objavili slučaj na stranici Zrno eko imanje na Facebooku, bili su zatrpani brojnim sličnim slučajevima u blizini, a 'govorimo o stotinama takvih slučajeva u Hrvatskoj koji pokazuju na problem u sustavu', zaključuje.

Također, nisu imali nikakve prijetnje ni pritužbe na svoje pse. Riječ je o dva mješanca, Zrnku, koji je na imanju već deset godina, i kujici Liji, koja je prije tri godine postala njihov ljubimac.

Vlasnici imaju još jednog psa i nadaju se kako će se konačno nešto poduzeti po ovom pitanju.

'Psi su bili naš simbol i kolege, dio naše priče. Imali su veliki broj ljubitelja i prijatelja. Odlučni smo da pronađemo počinitelja, šokirani smo brojem drugih sličnih slučajeva i voljeli bismo da ova tragedija nije uzaludna i da se nešto poduzme i promijeni', ističe direktor Pejić.

Iz PU zagrebačke navode kako je istraga još uvijek u tijeku i ne zna se tko je počinitelj te da će podnijeti prijavu državnom odvjetništvu za kazneno djelo ubijanja i mučenja životinje.

Prema članku 205. Kaznenog zakona: 'Tko usmrti životinju bez opravdanog razloga ili je teško zlostavlja, nanosi joj nepotrebne boli ili je izlaže nepotrebnim patnjama, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine, a tko to učini iz koristoljublja, kaznit će se kaznom zatvora do dvije godine.'