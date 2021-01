Vlasnica pilane u Glini: Nudimo plaće od 5.500 do 7.500 kuna, ali nemamo koga zaposliti

Kako pomoći poduzetnicima u Hrvatskoj koji zbog epidemije ne rade? Koje su gospodarske djelatnosti na rubu bankrota? Kako sačuvati radna mjesta na potresom pogođenom području? O tome su u Otvorenom HRT-a govorili Josip Aladrović, ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Hrvoje Bujas, predsjednik Udruge Glas poduzetnika, Krešimir Sever, predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata, Marica Šantek, vlasnica pilane u Glini i Marko Jurčić, savjetnik predsjednika HGK.

'Unatoč solidnim plaćama nemamo koga zaposliti', kazala je Šantek i dodala kako su to plaće od 5.500 do 7.500 kuna.

Istaknuo je kako se nada da će se u 2011. godini pronaći modeli koji će biti pošteniji i bolji prema lokalnim proizvođačima. 'Moramo uspostaviti sustav u kojem će poduzetnici vjerovati Vladi i u kojem će Vlada vjerovati poduzetnicima', zaključio je.

Ministar Aladrović je rekao kako u Sisačko-moslavačkoj županiji postoji nezaposleni dio radno sposobnih ljudi koji mi moramo i hoćemo angažirati što u ekonomiji, u poduzećima i tvrtkama koje djeluju na tom području.

'Jedan dio možemo angažirati kao pomoć jedinicama lokalne samouprave u javnim radovima kako bi oni sudjelovali u dodatnoj izgradnji i pomoći pri izgradnji infrastrukture na tim područjima. Dakle, nisu javni radovi namijenjeni iz konteksta New Deala, kako je to bilo u Americi da budu sam pokretač, ali da budu jedna od ekonomskih mjera kako bi zaposlili one teško zapošljive i dugotrajno nezaposlene, a kako bi oni gradili i reaktivirali taj prostor taj prostor koji je oštećen. To definitivno da', rekao je i dodao kako je o tome razgovarano s lokalnim čelnicima. Oni su iskazali potrebu za tim.