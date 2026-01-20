HAK UPOZORAVA

Vladaju zimski uvjeti na nekim prometnicama: Zbog bure ograničenja u prometu

M.Č./Hina

20.01.2026 u 07:22

tportal
Izvor: Ostale fotografije / Autor: Prometna kamera HAK-a
Bionic
Reading

U priobalju puše bura i ograničenja su za pojedine skupine vozila. U tijeku je čišćenje i posipavanje kolnika, a na pojedinim dionicama cesta vozi se usporeno zbog vozila zimske službe koja se kreću sporije

Kolnici su mjestimice vlažni i skliski. Zbog niskih temperatura moguća je poledica. Mogući su i odroni. Ponegdje ima i magle. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama.

Vozačima iz HAK-a savjetuju da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila i ne kreću na put bez zimske opreme.

U pomorskom prometu nema poteškoća.

Na graničnom prijelazu Bajakovo/Batrovci teretna vozila na ulaz čekaju pet sati, a Tovarnik/Šid šest sati.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
od podrške do podjela

od podrške do podjela

Godina dana mandata: Hrpa pukotina u srcu MAGA-ina svijeta - kakva je budućnost trampizma?
opet prijetnje

opet prijetnje

Kakav udarac za Macrona! Nakon što je odbio Trumpa, stiže šokantna osveta
hyunmoo-5

hyunmoo-5

Južna Koreja rasporedila svoj 'projektil-čudovište': Što će učiniti s tajnim oružjem?

najpopularnije

Još vijesti