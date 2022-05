Vlada rekonstrukcijom zaradila 'mršavu' dvojku, Milanoviću naštetio posljednji sukob

Kakav je rejting stranaka i političara u svibnju? Promjene u odnosu na prošli mjesec nisu drastične, ali prema podacima posljednji sukob dvaju vodećih političara u državi naštetio je predsjedniku Zoranu Milanoviću, prema podacima novog CRO Demoskopa

Vladajući HDZ i dalje je prvi izbor među ispitanicima. Više od četvrtine građana tu stranku smatra najboljom na političkoj sceni i to uz blagi rast u odnosu na travanj (svibanj 26,1 posto - travanj 25,4 posto).

Rast bilježi i SDP iako i dalje značajno zaostaju (svibanj 17,5 posto - travanj 17,1 posto). Treća opcija ostaje platforma MOŽEMO! koja vlada Zagrebom gotovo godinu dana; u svibnju su na 12,6 posto (travanj 12,8 posto), pokazuju najnoviji podaci CRO Demoskopa koji je za RTL provela agencija Promocija Plus od 2. do 5. svibnja na uzorku od 1300 ispitanika. Standardna greška uzorka je - 2,7 posto uz razinu pouzdanosti od 95 posto.

Slijedi MOST koji i ovoga mjeseca gubi podršku iz vala referendumskih inicijativa, pali su ispod 10 posto (svibanj 9,2 posto - travanj 10,3 posto). Gotovo dvostruko manje ima Domovinski pokret , uz doduše blagi rast (svibanj 4,8 posto - travanj 4,7 posto). Ostali su daleko: CENTAR manje od 2 posto (u svibnju 1,9 posto - 1,6 posto u travnju), pa HSS (svibanj 1,6 posto - travanj 1,7 posto).

Još dalje su FOKUS (svibanj 1,2 posto - travanj 1,2 posto), HNS (svibanj 1,1 posto - travanj 0,8 posto), pa IDS (svibanj 1 posto - travanj 1 posto), a ispod toga su i sve ostale stranke kojih, znamo, u Hrvatskoj ne manjka. No velikom izboru unatoč građani očito nisu impresionirani ponudom jer je neodlučnih više od 17 posto.

Na ljestvici najpozitivaca očekivani duo, a najbolje i u svibnju stoji predsjednik Milanović s gotovo 21 posto potpore (imao 22 posto u travnju). No sukob mu očito šteti - jer od veljače ovo je njegov najlošiji rejting.

Među top deset u svibnju je i SDP-ova Biljana Borzan (svibanj 1,4 posto - travanj 0,9 posto), Marija Selak Raspudić (svibanj 1,3 posto - travanj 1,4 posto) i Oleg Butković (svibanj 1,2 posto - travanj 0,6 posto). Da je najpozitivniji, među brojnim političarima - NITKO stav je gotovo četvrtine građana (23,4 posto).

Najnegativniji političar

Na ljestvici na kojoj nitko ne želi biti, vrh i dalje drži isti posvađani duo. Najnegativac u državi i u svibnju je premijer Andrej Plenković - to je stav više od 28 posto ispitanika (27,7 posto u travnju). No približio mu se predsjednik Milanović kojeg od početka mandata građani nisu ovako negativno ocijenili. Stav je to gotovo četvrtina ispitanika - što je, od travnja rast od gotovo 6 postotnih bodova (svibanj 23,5 posto - travanj 17,9 posto). Komunikacijom u kojoj ne bira riječi, pa i psuje, očito mu je donijela negativne bodove.