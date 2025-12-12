Vlada iza zatvorenih vrata donijela niz kadrovskih odluka

Na zatvorenome dijelu današnje, 133. sjednice utvrđena su stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća: Vijeće za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), 11. i 12. prosinca 2025., Vijeće za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN), 12. prosinca 2025., Vijeće za promet, telekomunikacije i energetiku u formatu ministara energetike (TTE Energy), 15. prosinca 2025., Vijeće za vanjske poslove (FAC), 15. prosinca 2025., Vijeće za opće poslove (GAC), 16. prosinca 2025. te Vijeće za okoliš (ENVI), 16. prosinca 2025. S obzirom da je riječ o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastanku Vijeća, tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ona prethodno ne objavljuju, priopćeno je iz Vlade.

Vlada se očitovala Ustavnom sudu na zahtjev za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske članka 4. stavka 2. Zakona o energiji („Narodne novine“, br. 120/12., 14/14., 95/15., 102/15. i 68/18.). Cjelovito očitovanje Vlade bit će objavljeno uz odluku Ustavnoga suda.

Članovi Vlade usmeno su izviješteni o stanju iskorištenosti Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj.

Usvojeni su pregledi zakonskih i podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2025. godinu. Radi se o redovitom izvještavanju o učinjenom u procesu preuzimanja pravne stečevine Europske unije.

Kadrovske odluke

Što se tiče kadrovskih pitanja, zbog isteka mandata s danom 15. prosinca 2025. razriješen je član Upravnog vijeća Središnjeg registra osiguranika Tomislav Milunović, te je ponovno imenovan s danom 16. prosinca 2025., kao član koji se imenuje na prijedlog ministra nadležnog za mirovinski sustav.

Donesen je Zaključak kojim se predlaže Skupštini društva Zračna luka Pula d.o.o. imenovanje Nade Brekalo za članicu Nadzornog odbora toga društva, do provedbe postupka izbora člana Nadzornog odbora, na vrijeme od najduže šest mjeseci.

Zbog isteka mandata razriješeni su dosadašnji predsjednik, zamjenice predsjednika, članovi i zamjenici članova Odbora za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela, Željko Pajalić, Mirjana Magud, Ileana Vinja, Željka Šaškor, Anamarija Drožđan-Kranjčec, Vedrana Šimundža Nikolić, Milena Čalić-Jelić, dr.sc. Maja Mamula, Dinko Kovačević, Edita Brkić, mr.sc. Tanja Lelas i Željka Sokolović Pavić. Novim predsjednikom Odbora imenovan je Željko Pajalić, zamjenicima predsjednika Renata Šantek i Perica Rosandić, članicama Željka Šaškor, Anamarija Drožđan-Kranjčec i Ana Kordej, a zamjenicima članica Miren Špek, dr.sc. Maja Mamula, Dinko Kovačević, Darko Rogan, mr.sc. Tanja Lelas i Marina Milaković.

Zbog isteka mandata s danom 23. prosinca 2025. razriješena je predsjednica Upravnog odbora Zaklade „Hrvatska za djecu“ Margareta Mađerić te je ponovno imenovana s danom 24. prosinca 2025.

Razriješeni su zamjenik predsjednice i tajnica Stalne hrvatsko-crnogorske komisije za upravljanje vodama od zajedničkog interesa, mr.sc. Ivica Plišić i Sanja Genzić Jurišević. Novim zamjenikom predsjednice imenovan je Valentin Dujmović, a tajnicom Marija Čulinović Holjevac.

Razriješen je član Zajedničkog povjerenstva za praćenje provedbe Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o europskom partnerstvu Danijel Gortan, a novim članom imenovan je Leon Jakov Kichl.

Mr.sc. Josip Šarić imenovan je članom Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za socijalni rad, koji se imenuje na prijedlog ministra nadležnog za socijalnu skrb.

