HŽ uvodi novi vozni red za sljedećih godinu dana: Pogledajte što se mijenja

12.12.2025 u 15:15

U voznom redu 2025./2026. vozit će 841 vlak, od čega 776 u unutarnjem i 65 u međunarodnom prijevozu.

Hrvatske željeznice objavile su novi vozni red za razdoblje 2025./2026. Novi vozni red na snagu stupa u nedjelju, 14. prosinca i vrijedi do 12. prosinca 2026. godine.

Od važnijih izmjena u unutarnjem prijevozu uvedena su 4 dodatna vlaka na relaciji Vinkovci – Vukovar – Vinkovci, 3 dodatna vlaka na relaciji Šibenik – Perković – Šibenik, 2 dodatna vlaka na relaciji Zagreb GK – Sisak Caprag – Volinja – Zagreb GK, 2 dodatna vlaka na relaciji Ivanić-Grad – Dugo Selo – Zagreb GK – Harmica, 2 dodatna vlaka na relaciji Đurmanec – Zabok i 4 dodatna vlaka koja povezuju Slavonski Šamac i Strizivojnu-Vrpolje i voze direktno do Osijeka.

Također, uvedeni su dodatni vlakovi koji će povezivati Novu Kapelu-Batrinu i Veliku, ranojutarnja linija koja će povezivati Šibenik i Split, dodatni izravni vlak koji će povezivati Krapinu i Zagreb, kasnovečernja linija koja će povezivati Osijek i Beli Manastir te po jedna dodatna linija na relacijama Zagreb GK – Karlovac, Bjelovar – Virovitica, Bjelovar – Gradec stajalište, Split – Perković i Knin – Perković – Šibenik.

Uz to, 14 dodatnih vlakova uvedeno je u gradsko-prigradskom prijevozu grada Splita i jedan dodatni vlak u gradsko-prigradskom prijevozu grada Osijeka. Uvođenjem dodatnih vlakova osigurava se kvalitetnija povezanost, a građane se potiče na korištenje javnoga željezničkog prijevoza.

U međunarodnom prijevozu Hrvatska je povezana sa Slovenijom, Bosnom i Hercegovinom, Austrijom, Njemačkom, Švicarskom i Mađarskom. Od važnijih izmjena u međunarodnom prijevozu uvedena su dva vlaka na relaciji Zagreb GK – Beč – Zagreb GK i dva vlaka na relaciji Zagreb GK – München – Zagreb GK.

