HŽ uvodi novi vozni red za sljedećih godinu dana: Pogledajte što se mijenja

Hrvatske željeznice objavile su novi vozni red za razdoblje 2025./2026. Novi vozni red na snagu stupa u nedjelju, 14. prosinca i vrijedi do 12. prosinca 2026. godine.

U voznom redu 2025./2026. vozit će 841 vlak, od čega 776 u unutarnjem i 65 u međunarodnom prijevozu.

Od važnijih izmjena u unutarnjem prijevozu uvedena su 4 dodatna vlaka na relaciji Vinkovci – Vukovar – Vinkovci, 3 dodatna vlaka na relaciji Šibenik – Perković – Šibenik, 2 dodatna vlaka na relaciji Zagreb GK – Sisak Caprag – Volinja – Zagreb GK, 2 dodatna vlaka na relaciji Ivanić-Grad – Dugo Selo – Zagreb GK – Harmica, 2 dodatna vlaka na relaciji Đurmanec – Zabok i 4 dodatna vlaka koja povezuju Slavonski Šamac i Strizivojnu-Vrpolje i voze direktno do Osijeka.