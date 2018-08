Visoka koncentracija peludi ambrozije u zraku, stručnjaci savjetuju kako se zaštititi

Od prošlog tjedna prisutna je vrlo visoka koncentracija peludi ambrozije, a trajat će još i idući mjesec. Ambrozija je jedan od najjačih prirodnih alergena, a kako cvate početkom srpnja, sredina kolovoza i rujan najgori su mjeseci za osobe alergične na ovaj korov

U Karlovcu, Zagrebu, Slavonskom Brodu, Virovitici, Rijeci i Puli pelud ambrozije je visoka (6 do 11,9), a većina alergičara imat će tegobe i na području Metkovića, Šibenika i Zadra gdje je ona umjerena , između 2 i 5,9.

Osim ambrozije, trenutno je problem i kopriva koja ima visoku koncentraciju peludi u Zagrebu, Varaždinu i Osijeku te crkvina koja je vrlo visoka u Labinu i visoka u Puli.

Pelud, odnosno alergen, izaziva dišne bolesti kao što je alergijski rinitis, a najčešći simptomi su kihanje, šmrcanje, svrbež, začepljeni nos, peckanje, crvenilo i suzenje očiju te poremećaji spavanja.

Ambrozija je na naše područja došla iz sjeverne Amerike, a kako je riječ o korovu koji je vrlo otporan i prilagodljiv proširio se Europom. Može narasti do 1,5 metara, sadržava do 200 cvjetova te može proizvesti do osam milijuna peludnih zrnaca, zbog čega ju je važno ukloniti prije početka cvatnje i tako zaustaviti njezino širenje.