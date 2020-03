Više od 252.700 zaraženih od koronavirusa u svijetu

Više od 252.700 ljudi je zaraženo koronavirisom diljem svijeta, a preminulo ih je 10.451, javljaju u petak agencije i ističu da je broj smrtnih slučajeva u Italiji premašio broj smrti u Kini, izvorištu zaraze. Prema najnovijim podacima, u posljednja 24 sata u Italiji je od zaraze koronavirusom umrlo 627 ljudi te je broj umrlih u toj zemlji, najpogođenijoj virusom Covid-19, premašio 4000.

Španjolska vlada zatvorila je u petak sve hotele i hostele u zemlji u svom posljednjem pokušaju zaustavljanja koronavirusa koji je do sada u Španjolskoj oduzeo više od 1.000 života i zarazio gotovo 20.000 osoba.

Slučajevi zaraze Covidom-19, bolešću koju uzrokuje novi koronavirus zabilježeni su u 184 zemlje. Čelnik Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) upozorio je u petak mlade da "nisu nepobjedivi".

Ravnatelj agencije za zdravstvo Jerome Salomon je kazao da je broj zaraženih narastao u petak na12.612,, dok je dan ranije iznosio 10.995. To je porast od 15 posto u 24 sata.

U francuskoj luci Marseille je pristao talijanski kruzer i iskrcao više od 600 putnika od kojih je 36 zaraženo koronom, objavile su vlasti. U Nizozemskoj se broj zaraženih povećao za 534 i sada ta zemlja broji 2994 zaraženih. Broj preminulih se popeo s 30 na 106.

Prema Nacionalnom zdravstvenom institutu, umrle su osobe stare između 63 i 95 godina. U bolnicama se nalaze 643 pacijenta. U Velikoj Britaniji, od 66.976 testiranih na koronavirus je bilo pozitivno 3983 ljudi. S četvrtka na petak broj umrlih se popeo sa 144 na 177.

Irska ima 126 novih slučajeva zaraze te se broj oboljelih u petak popeo na 683. Švicarska će od subote zabraniti okupljanje više od pet ljudi te poziva stanovništvo da poštuje sve preporuke kako bi se usporilo širenje virusa.

"Zemlja još uvijek nije potpuno zatvorena, ali blizu smo tom scenariju", kazao je ministar zdravstva Alain Berset.

Poljski premijer je proglasio stanje epidemije u zemlji te je obustavio nastavu sve do Uskrsa. A kultna pjesma "You'll never walk alone", jedna od najpoznatijih nogometnih himni, orila se danas na radio postajama u 30-ak europskih zemalja s porukom solidarnosti.

"Himna Liverpoola emitirana je istovremeno na 180 europskih radio postaja", objavio je na Twitteru Sander Hoogendoorn, nizozemski DJ. Inicijativu je pokrenuo nizozemski radio 3FM.