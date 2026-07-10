RASTE TEMPETARUA

Vikend donosi promjenu vremena: Bura okreće na jugo, prijete jaki grmljavinski pljuskovi

M.Č.

10.07.2026 u 07:37

tportal
Izvor: Cropix / Autor: Goran Sebelic
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Sunčano i vruće vrijeme obilježit će petak u većem dijelu Hrvatske. Tek će povremena umjerena naoblaka prolazno prekidati vedrinu, ponajprije u unutrašnjosti, dok je tijekom poslijepodneva u gorju te u unutrašnjosti Istre moguća tek poneka kratkotrajna kiša

Na istoku zemlje očekuje se pretežno sunčano vrijeme uz povremenu umjerenu naoblaku. Vjetar će uglavnom biti slab, a u Baranji mjestimice umjeren sjeverozapadni. Jutarnja temperatura kretat će se oko 14 stupnjeva, dok će dnevna dosegnuti približno 29, javlja HRT.

Slične temperaturne vrijednosti prognoziraju se i u središnjoj Hrvatskoj. Prevladavat će sunčano vrijeme uz prolaznu umjerenu naoblaku, a vjetar će većinom biti slab.

Na zapadu zemlje također će prevladavati sunce uz mjestimičnu umjerenu naoblaku. U poslijepodnevnim satima postoji mala mogućnost za pokoji pljusak u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre. Jutarnje temperature kretat će se od 12 stupnjeva u gorju do 24 na obali, dok će se dnevne vrijednosti penjati između 27 i 32 stupnja. Uz obalu će puhati umjeren jugozapadnjak i jugo, a tijekom noći još će biti bure, mjestimice s jakim udarima.

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Bura okreće na jugo

U Dalmaciji će jutarnju buru tijekom dana zamijeniti jugozapadnjak, ponegdje i jugo. Očekuje se sunčano i vruće vrijeme, uz najviše dnevne temperature između 30 i 32 stupnja. Noću će biti od 20 do 23 stupnja, dok će u unutrašnjosti mjestimice biti nešto svježije.

Na krajnjem jugu zemlje prognozira se najviše sunčanih sati. Noć i jutro obilježit će umjerena bura, lokalno s jakim udarima, nakon čega će zapuhati slab do umjeren zapadnjak i jugozapadnjak. More će većinom biti mirno i malo valovito, a tijekom noći još ponegdje umjereno valovito.

Promjena vremena stiže tijekom vikenda

Promjena vremena očekuje se tijekom vikenda. Uz više oblaka povećava se vjerojatnost kiše, često u obliku pljuskova praćenih grmljavinom, koji lokalno mogu biti i izraženiji. Najmanje izgleda za oborinu i dalje će imati istočni dio Hrvatske, dok se u ponedjeljak ponovno očekuje stabilnije, sunčanije i uglavnom suho vrijeme.

U unutrašnjosti će slab do umjeren jugozapadnjak u nedjelju okrenuti na vjetar sjevernih smjerova. U odnosu na petak porast će i jutarnje i dnevne temperature pa će tijekom dana u većini krajeva ponovno biti vruće.

Pljuskovi s grmljavinom i jak vjetar

Nestabilnije vrijeme očekuje se i na Jadranu, gdje su tijekom vikenda izgledni lokalni pljuskovi s grmljavinom, ponegdje praćeni jakim vjetrom. Unatoč tome, bit će i duljih sunčanih razdoblja, a ponedjeljak bi ponovno trebao donijeti stabilnije vremenske prilike.

‘Za vikend uz više oblaka valja računati na kišu, često u obliku pljuskova s grmljavinom, moguće i izraženih. Pritom je najmanja vjerojatnost za kišu na istoku zemlje. U ponedjeljak ponovno sunčanije i većinom suho. Slab do umjeren jugozapadnjak u nedjelju će okrenuti na vjetar sjevernih smjerova. U odnosu na petak zamjetno će porasti i dnevna i noćna temperatura pa će danju uglavnom biti vruće", zaključila je autorica HRT-ove vremenske prognoze Katarina Katušić.

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