Vijeće: Strogo ćemo sankcionirati objavu lažnih vijesti o koronavirusu i širenje panike!

Vijeće za elektroničke medije upozorilo je u petak sve elektroničke medije koji djeluju u Hrvatskoj da će strogo sankcionirati objavu lažnih vijesti vezano za koronavirus i dezinformacija jer to dodatno pojačava zabrinutost i širenje straha među građanima

"Zabranjene su sve audiovizualne medijske usluge, uključujući i one putem interneta u kojima se objavljuju ili šire dezinformacije, posebice one u vezi s pitanjima javnog zdravlja. Objavljivanje ili širenje dezinformacija izaziva zabrinutost, širenje straha i panike među stanovništvom te vodi do još težih posljedica od ovih s kojima smo suočeni", navode iz Agencije za elektroničke medije.