Iran steže obruč: Za intervju s 'neprijateljskim' novinarima prijeti do dvije godine zatvora

Iranski parlament u nedjelju je odobrio nacrt zakona koji bi omogućio kriminaliziranje intervjua i ostalih oblika komunikacije s medijima koji se smatraju neprijateljskima prema Islamskoj Republici, a to se odnosi i na američke ili izraelske medije i one koje financira bilo koja od tih zemalja, izvijestile su iranske novine Shargh.
U skladu s nacrtom zakona, koji prije nego što stupi na snagu još mora provjeriti Vijeće čuvara, intervjui ili sudjelovanje u raspravama s takvim medijima bili bi zabranjeni, a kršenja bi se kažnjavala kaznom od šest mjeseci do dvije godine zatvora.
Intervjui s ostalim stranim medijima zahtijevali bi da se o tomu obavijesti ministarstvo obavještajnih službi, dok bi kontakt sa stranim veleposlanstvima, uredima stranih organizacija ili ostalim neiranskim institucijama bez obavijesti i pismenog dopuštenja ministarstva vanjskih poslova bio kažnjiv novčanom kaznom i oduzimanjem određenih građanskih prava.
Prijedlogom zakona istodobno se pooštravaju kazne za gospodarske zločine počinjene pod vodstvom ili nadzorom stranaca, zabranjuje pružanje informacija strancima bez odobrenja ministarstva obavještajnih službi i ograničava znanstvena suradnja sa stranim institucijama izvan odobrenog popisa.
Ovo nije prvi put da Iran kriminalizira suradnju sa stranim subjektima.
Zakon donesen 2025. nakon dvanaestodnevnog rata s Izraelom nametnuo je strože kazne kada je posrijedi navodna suradnja s neprijateljskim državama.
Iranska fotoreporterka Yalda Moaiery osuđena je ovaj mjesec na 15 godina zatvora prema tom zakonu zbog optužbi koje su se odnosile na davanje intervjua medijima koji se smatraju neprijateljskim i pružanje fotografija organizacijama povezanim sa SAD-om i Izraelom.