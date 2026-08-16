Iran steže obruč: Za intervju s 'neprijateljskim' novinarima prijeti do dvije godine zatvora

U skladu s nacrtom zakona, koji prije nego što stupi na snagu još mora provjeriti Vijeće čuvara, intervjui ili sudjelovanje u raspravama s takvim medijima bili bi zabranjeni, a kršenja bi se kažnjavala kaznom od šest mjeseci do dvije godine zatvora.

Intervjui s ostalim stranim medijima zahtijevali bi da se o tomu obavijesti ministarstvo obavještajnih službi, dok bi kontakt sa stranim veleposlanstvima, uredima stranih organizacija ili ostalim neiranskim institucijama bez obavijesti i pismenog dopuštenja ministarstva vanjskih poslova bio kažnjiv novčanom kaznom i oduzimanjem određenih građanskih prava.