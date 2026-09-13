dojavio građanin

Požar u Zagrebu: Vatra buknula na krovu pomoćne zgrade, na terenu veći broj vatrogasaca

M. Šu.

13.09.2026 u 19:08

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Ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Lucija Ocko/PIXSELL
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U Klanječkoj ulici u Zagrebu u nedjelju poslijepodne izbio je požar na pomoćnoj građevini. Dojava je stigla nešto prije 18.30 sati nakon što je građanin primijetio vatru na krovu, a na intervenciju je upućen veći broj vatrogasaca

Prema prvim informacijama, građanin je u 18.24 sati dojavio da je na krovu pomoćnog objekta primijetio vatru.

Na mjesto događaja ubrzo je krenuo veći broj zagrebačkih vatrogasaca, navodi Danas.hr.

Zasad nema informacija o ozlijeđenima niti je poznato što je izazvalo požar.

Više detalja očekuje se nakon završetka vatrogasne intervencije i utvrđivanja okolnosti izbijanja vatre.

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