Požar u Zagrebu: Vatra buknula na krovu pomoćne zgrade, na terenu veći broj vatrogasaca

U Klanječkoj ulici u Zagrebu u nedjelju poslijepodne izbio je požar na pomoćnoj građevini. Dojava je stigla nešto prije 18.30 sati nakon što je građanin primijetio vatru na krovu, a na intervenciju je upućen veći broj vatrogasaca
Prema prvim informacijama, građanin je u 18.24 sati dojavio da je na krovu pomoćnog objekta primijetio vatru.
Na mjesto događaja ubrzo je krenuo veći broj zagrebačkih vatrogasaca, navodi Danas.hr.
Zasad nema informacija o ozlijeđenima niti je poznato što je izazvalo požar.
Više detalja očekuje se nakon završetka vatrogasne intervencije i utvrđivanja okolnosti izbijanja vatre.