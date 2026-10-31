VIDEO Širi se snimka iz Novog Sada: Banci oduzeta dozvola, pogledajte kakav kaos je nastao

Ispred poslovnica Alta banke u Novom Sadu u subotu ujutro građani čekaju u dugačkim redovima, nakon što je Narodna banka Srbije (NBS) da je Alta banci oduzeta dozvola za rad .

Koliko građana čeka vidi se na videozapisima koji se šire mrežama, pokušavaju podići novac nakon jutrošnje odluke.

Kako je ranije izvijestila nova.rs, NBS je dozvolu oduzela nakon što je utvrđeno znatno pogoršanje financijskog stanja banke i mogućnost daljnjih problema s likvidnošću, zbog čega su ugroženi interesi deponenata.

'Utvrđeno je da se u prethodnom periodu financijsko stanje banke znatno pogoršalo te da postoji mogućnost dodatnog pogoršanja financijskog stanja ili likvidnosti banke i da su, s tim u vezi, ugroženi interesi deponenata banke', navodi se u priopćenju NBS-a.