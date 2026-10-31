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VIDEO Širi se snimka iz Novog Sada: Banci oduzeta dozvola, pogledajte kakav kaos je nastao

I.H.

31.10.2026 u 13:46

Dugački redovi ispred Alta banke
Dugački redovi ispred Alta banke Izvor: Društvene mreže / Autor: @K.Promeni/X
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Dugački redovi stvaraju se ispred poslovnice Alta banke u Novom Sadu, nakon što je toj je oduzeta dozvola za rad. Iz videozapisa se vidi da ljudi pokušavaju podići novac...

Ispred poslovnica Alta banke u Novom Sadu u subotu ujutro građani čekaju u dugačkim redovima, nakon što je Narodna banka Srbije (NBS) da je Alta banci oduzeta dozvola za rad.

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Koliko građana čeka vidi se na videozapisima koji se šire mrežama, pokušavaju podići novac nakon jutrošnje odluke.

Kako je ranije izvijestila nova.rs, NBS je dozvolu oduzela nakon što je utvrđeno znatno pogoršanje financijskog stanja banke i mogućnost daljnjih problema s likvidnošću, zbog čega su ugroženi interesi deponenata.

'Utvrđeno je da se u prethodnom periodu financijsko stanje banke znatno pogoršalo te da postoji mogućnost dodatnog pogoršanja financijskog stanja ili likvidnosti banke i da su, s tim u vezi, ugroženi interesi deponenata banke', navodi se u priopćenju NBS-a.

Alta banka
Alta banka Izvor: Profimedia / Autor: Ekaterina Kobalnova / Alamy / Profimedia

Prema najavi središnje banke, Agencija za osiguranje depozita bit će imenovana stečajnim upraviteljem sudskim rješenjem. U roku od sedam radnih dana trebala bi omogućiti isplatu osiguranih depozita, odnosno raspolaganje sredstvima deponentima u skladu sa zakonom.

Prema podacima NBS-a, računi Alta banke blokirani su od 30. listopada.

Alta banka, kao i Alta Pay, u vlasništvu je srpskog poduzetnika Davora Macure, kojeg mediji povezuju sa Srpskom naprednom strankom Aleksandra Vučića. Banka je posljednjih godina sudjelovala u nizu velikih financijskih transakcija u Srbiji, a među njezinim klijentima bile su i državne tvrtke.

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