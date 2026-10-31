Velika promjena u Međugorju: Papa donio važnu odluku

Međugorski župnik fra Zvonimir Pavičić u posebnoj objavi zahvalio je nadbiskupu Cavalliju na njegovoj službi , istaknuvši njegovu blizinu župljanima, franjevcima i hodočasnicima. Novom vizitatoru poželio je dobrodošlicu i izrazio očekivanje nastavka suradnje.

Prema objavi službene stranice župe Međugorja i Radio Mir Međugorje, biskup Cavina je imenovan na neodređeno vrijeme na službu posebnog papina izaslanika za ovo svjetski poznato katoličko hodočasničko središte. Rođen je 17. veljače 1955. u Faenzi, za svećenika je zaređen 1980., a doktorirao je kanonsko pravo na Papinskom lateranskom sveučilištu u Rimu. Papa Benedikt XVI. imenovao ga je 2011. biskupom Carpija, gdje je službu obnašao do 2019. godine.

Međugorje ima Apostolskog vizitatora od 2018. godine kada je papa Franjo na tu dužnost najprije imenovao poljskog nadbiskupa Henryka Hosera. Nakon njegove smrti 2021. naslijedio ga je nadbiskup Aldo Cavalli, koji je službu obnašao do imenovanja biskupa Cavine.

Međugorski fenomen povezuje se s tvrdnjama šestero vidjelaca da im se od 1981. godine ukazuje Gospa, koju zbog poruka upućenih vjernicima nazivaju Kraljicom mira. Fenomen su tijekom godina razmatrala crkvena povjerenstva, među kojima i biskupska komisija koju je 1982. osnovala tadašnja Biskupska konferencija Jugoslavije.

Godine 1991. Jugoslavenska biskupska konferencija objavila je Zadarsku izjavu u kojoj je zaključeno da se na temelju dotadašnjih istraživanja ne može potvrditi nadnaravnost međugorskih ukazanja.

Papa Benedikt XVI. je 2010. osnovao međunarodno istražno povjerenstvo na čelu s kardinalom Camillom Ruinijem, koje je 2014. završilo rad i izvješće predalo papi Franji. Zaključci tog povjerenstva nisu službeno objavljeni.

Vatikan je 2024. godine objavio dokument Dikasterija za nauk vjere kojim je Međugorju dodijeljen status Nihil obstat (nema zapreke). Time je potvrđeno da se ne protivi javnom štovanju i pobožnosti povezanoj s Međugorjem, uz prepoznavanje pozitivnih duhovnih plodova. Vatikan time nije potvrdio nadnaravnost Gospinih ukazanja.