najavljen kongres

Vučević uživo pred kamerama Informera dao ostavku: Vučić opet za kormilom SNS-a?

I.V.

31.10.2026 u 12:04

Ostavka Miloša Vučevića pred kamerama Informera. Predložit će Vučića za novog predsjednika SNS-a
Ostavka Miloša Vučevića pred kamerama Informera. Predložit će Vučića za novog predsjednika SNS-a Izvor: tportal.hr / Autor: Čitatelj
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Miloš Vučević podnio je uživo pred kamerama Informera ostavku na mjesto šefa Srpske napredne stranke i zakazao novi izvanredni kongres stranke za 13. prosinca

Vučević će predložiti Aleksandra Vučića za novog predsjednika stranke, a prijedlog je prihvaćen sa 657 od 657 glasova članova glavnog odbora stranke.

‘S obzirom na to da nas čeka teška politička bitka u srpskoj Skupštini, ali i u svakoj općini, kao i na to da je vrijeme za novo poglavlje u radu i životu naše stranke, da su nam potrebni nova snaga i energija, hrabrost, borbenost, odlučnost i odgovornost prema građanima Srbije, predlažem da donesemo odluku o sazivanju izvanredne sjednice stranačke skupštine za 13. prosinca’, rekao je Vučević, prenosi Danas.rs.

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Dodao je da smatra kako je vrijeme da polože račune za ono što su učinili u proteklom razdoblju, ali i da stranka bude spremna za buduće političke izazove te da SNS predvodi Srbiju u ‘političkoj borbi protiv terora’.

Rekao je da je SNS jedina stranka koja je preživjela obojenu revoluciju, kao i da je SNS uvijek demokratski odlučivao o svim najvažnijim pitanjima, birao svoje predstavnike, dodajući da se suočavaju s novim, vrlo izazovnim razdobljem.

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