Vučević uživo pred kamerama Informera dao ostavku: Vučić opet za kormilom SNS-a?

Vučević će predložiti Aleksandra Vučića za novog predsjednika stranke, a prijedlog je prihvaćen sa 657 od 657 glasova članova glavnog odbora stranke.

‘S obzirom na to da nas čeka teška politička bitka u srpskoj Skupštini, ali i u svakoj općini, kao i na to da je vrijeme za novo poglavlje u radu i životu naše stranke, da su nam potrebni nova snaga i energija, hrabrost, borbenost, odlučnost i odgovornost prema građanima Srbije, predlažem da donesemo odluku o sazivanju izvanredne sjednice stranačke skupštine za 13. prosinca’, rekao je Vučević, prenosi Danas.rs.