Vučević uživo pred kamerama Informera dao ostavku: Vučić opet za kormilom SNS-a?

Miloš Vučević podnio je uživo pred kamerama Informera ostavku na mjesto šefa Srpske napredne stranke i zakazao novi izvanredni kongres stranke za 13. prosinca
Vučević će predložiti Aleksandra Vučića za novog predsjednika stranke, a prijedlog je prihvaćen sa 657 od 657 glasova članova glavnog odbora stranke.
‘S obzirom na to da nas čeka teška politička bitka u srpskoj Skupštini, ali i u svakoj općini, kao i na to da je vrijeme za novo poglavlje u radu i životu naše stranke, da su nam potrebni nova snaga i energija, hrabrost, borbenost, odlučnost i odgovornost prema građanima Srbije, predlažem da donesemo odluku o sazivanju izvanredne sjednice stranačke skupštine za 13. prosinca’, rekao je Vučević, prenosi Danas.rs.
Dodao je da smatra kako je vrijeme da polože račune za ono što su učinili u proteklom razdoblju, ali i da stranka bude spremna za buduće političke izazove te da SNS predvodi Srbiju u ‘političkoj borbi protiv terora’.
Rekao je da je SNS jedina stranka koja je preživjela obojenu revoluciju, kao i da je SNS uvijek demokratski odlučivao o svim najvažnijim pitanjima, birao svoje predstavnike, dodajući da se suočavaju s novim, vrlo izazovnim razdobljem.