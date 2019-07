[VIDEO] Rusi napravili uređaj koji otkriva snajperska gnijezda

Tijekom ovih dana održanog međunarodnog vojno-tehničkog sajma naoružanja i vojne opreme Armija-2019, ruska tvrtka Shvabe Holding predstavila je najnoviju verziju opreme za skeniranje terena Sosna, specijalizirane za otkrivanje optičkih ciljnika koje koriste neprijateljski snajperi

Kako piše portal Russia Beyond the Headlines, antisnajperski uređaj Sosna u automatskom režimu rada detektira pozicije snajperista koji koriste optičke nišane ili optoelektroničke uređaje na daljinama i do 2500 metara.

Prema navodima proizvođača, modificirani uređaj, za razliku od osnovne verzije, posjeduje bežični sustav upravljanja, a pored toga smanjena je njegova težina, kao i dimenzije.